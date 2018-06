Pregleda (30 dana / ukupno): 211 / 211

Go

Gou (engl. Go) je programski jezik otvorenog koda nastao u Guglu 2007. godine. Jezik su osmislili Robert Grisemer, Rob Pajk i Ken Tompson[4], a namenjen je prvenstveno sistemskom programiranju. Oslanjajući se na tradiciju jezika C i Paskal, jezik je kompiliran, sa statičkim tipovima podataka, ograničenim strukturnim tipovima, sadrži automatsko upravljanje memorijom i funkcionalnosti za konkurentno programiranje inspirisane komunicirajućim sekvencijalnim procesima.

Početak rada na jeziku je septembar 2007. godine. Zvanično je promovisan novembra 2009. godine pod modifikovanom BSD licencom. Danas se koristi za mrežne programe, najpre u okviru Guglovih sistema[9], ali i u drugim kompanijama. Postoje dve glavne implementacije jezika: gc, koji je glavna implementacija koju je razvio Gugl i gccgo iz GNU kolekcije kompajlera. Do verzije 1.5, gc implementacija je bila napisana u mešavini C, asembler i Gou koda, a od verzije 1.5, C kod je preveden u Gou.[10]

Clojure

Clojure (izgovara se kao engl. closure - "zatvaranje"[3]) je dijalekt Lisp programskog jezika koji je stvorio Rič Hiklej .[4] Clojure je programski jezik opšte namene sa naglaskom na funcionalnom programiranju.[5] To radi na Java virtuelnoj mašini, CLR,[6] i JavaSkript mašinama. Kao i drugi Lisp-ovi, Clojure se tretira kao kod podataka i ima makro sistem.[7] Sadašnji proces razvoja zajednice,[8] je nadgledao Rič Hiklej kao njen BDFL.

Clojure uzima moderan stav o programiranju nepromenljivosti i nepromenljivoj strukturi podataka. Dok je tipski sistem u potpunosti dinamičan, nedavni napori takođe traže sprovođenje postupnog kucanja. [9] Clojure ohrabruje programere da budu eksplicitni oko upravljanja glavnine i identiteta. .[10] Ovaj fokus na programiranje sa nepromenljivim vrednostima i eksplicitna progresija njenog radnog vremena konstruktima daje za cilj olakšavanje razvoja jačih programa, naročito onih višenitnih.

Clojure se uspešno koristi u industrijama kompanija kao što su Volmart [11] Papet Labs,[12] i drugih velikih softverskih kompanija.[13] Godišnja Clojure konferencija se organizuje jednom godišnje širom sveta, najpoznatiji od njih je Clojure/conj (istočno američka obala), Clojure/West (zapadno američka obala), i EuroClojure (Evropa).

Rust

Rust je sistemski programski jezik pod pokroviteljstvom Mozile, koji ga opisuje kao "siguran, istovremeni, praktičan jezik", koji podržava funkcionalne i imperativno-proceduralne paradigme. Rust je sintaktički sličan C ++, ali njegovi dizajneri nameravaju da osiguraju bolju sigurnost memorije zadržavajući dobre performanse.

Rust je besplatan softver otvorenog koda, objavljen pod MIT licencom ili Apache License 2.0. Veliki deo struje se obavezuje na projekat od članova zajednice.

Rust je osvojio prvo mesto za "najpopularniji programski jezik" u Survei Overflov Developer Surveiu u 2016, 2017 i 2018.

Julia

Julija je dinamički i programski jezik visokog nivoa dizajniran da odgovori na zahteve razvijenih numeričkih i naučnih izračunavanja, ali je takođe efektivan za efektivno opšte programiranje,[7][8][9][10] veb upotrebu[11][12], može se koristiti i za specifikaciju programskog jezika.[13] Karakteristike Julija programskog jezika obuhvatuju tipski sistem u paketu sa parametarskim tipskim sistemom u obliku celokupnog dinamičnog programskog jezika, kao i u obliku posebnih paketa u obliku sopstvenog jezgra programske paradigme. Omogućava istovremeno, paralelno i distribuirano izračunavanje, i direktno pozivanje biblioteka programskih jezika C i Fortran, bez posebnog koda. Julija je sakupljač smeća,[14] program koji koristi željenu procenu i u sebi sadrži efikasne biblioteke za izračunavanja, linearnu algebru, nasumičnu generaciju brojeva, brze Furijerove transformacije i upoređivanje regularnih izraza. (Vikipedia)

Swift

Svift (engl. Swift) je programski jezik opšte namene. Podržava imperativni, objektno-orjentisani i funkcionalni način programiranja. Stvoren od strane preduzeća Epl da bi zamenio Objective-C pri programiranju iOS i OS Xprograma.[3] Napravljen je upotrebom LLVM programskog prevodioca koji je dostupan u Xcode 6 beta.

Uputstvo na 500 strana, The Swift Programming Language, predstavljeno je na WWDC-u i dostupno na iBooks Store besplatno.[4]

Zvanična aplikacija WWDC je 2. juna 2014. postala prva javno dostupna aplikacija napisana u Sviftu.

Knjiga - Naučite Swift 3

Kotlin

Po definiciji Kotlin je statički tipiziran programski jezik za razvoj multiplatformskih aplikacija. Kotlin je koncizan, interoperabilan, bezbedan, sa odličnim razvojnim alatima i okruženjem. Radi na Java virtuelnoj masini (JVM), može se kompajlirati u JavaScript kôd ili koristiti LLVM kompajler. Razvijen je od strane programera kompanije JetBrains, sa sedištem u Sankt Petersburgu u Rusiji. Iako sintaksa ovog jezika nije kompatibilna sa Java jezikom, Kotlin je dizajniran za potpunu interoperabilnost sa Java kodom. Ovaj jezik je ime dobio po ostrvu Kotlin u blizini Sankt Petersburga.

Tim lider projekta Andrej Breslav kaže da je Kotlin dizajniran tako da odgovori na zahteve industrije za novim programskim jezikom, “boljim” od Jave, ali opet potpuno interoperabilnim sa Java kodom. Na ovaj način se ostavlja mogućnost kompanijama da postepeno migriraju kôd sa Jave na Kotlin. STARTIT