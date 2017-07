Na današnji dan, 31. jula Egziperi i Rouling, Kolumbo i Vuk Mandušić

Pregleda (30 dana / ukupno): 22 / 4943

1498. - Španski moreplovac Kristifor Kolumbo na trećem putovanju u Novi svet otkrio ostrvo koje je nazvao Trinidad.

1556.- Umro Ignasio de Lojola, španski sveštenik, osnivač Jezuitskog reda (Baskija, 24. 12. 1491 - Rim, 31. 07. 1556)

1648.- Umro Vuk Mandušić, nacionalni junak (Kula Zečevo, 31. 07. 1648)

LINK.

1784.- Umro Deni Didro, francuski književnik, filozof i enciklopedista (Langres, 05. 10. 1713 - Pariz, 31. 07. 1784)

1821.- Rođen Đorđe Natošević, lekar, pedagog i književnik (Slankamen, 31. 07. 1821 - Karlovac, 23. 07. 1887)

1830.- Prvi put upotrebljen prototip šprica za injekcije

1849.- Poginuo Šandor Petefi (Aleksandar Petrović), mađarski književnik i revolucionar (Kiškereš, 01. 01. 1823 - Segešvar, 31. 07. 1849)

1891.- Američki pronalazač Tomas Alva Edison patentirao kinematograf, uređaj za Snimanje i kenertoskop, uređaj za projektovanje i individualno gledanje filmova

1912.- Rođen Milton Fridman, američki ekonomista, nobelovac (Bruklin, 31. 07. 1912 - San Francisko, 17. 11. 2006)

1914. - Rođen je Luj Žermen David de Fines de Galarza (fr. Louis Germain David de Funès de Galarza) je bio francuski glumac koji se smatra jednim od velikana filmske komedije 20. veka. Bio je poznat po energičnom glumačkom stilu te izrazitoj mimici pa je najčešće glumio neurotične i hiperaktivne likove. Zvezda je postao zahvaljujući filmskom serijalu Žandar iz Sen Tropea koji je imao šest nastavaka.

1929.- Umro Paja Marganović, revolucionar (Deliblato, 17. 04. 1904 - Zagreb, 31. 07. 1929)

1944.- Poginuo Antoan d Sent Egziperi, francuski avijatičar i književnik (Lion, 29. 06. 1900 - ostrvo Riju, 31. 07. 1944)

LINK.

Naručite danas. LINK.

Zoin Mihailo: "Egziperi je poginuo, ali srećom po nas, Mali princ nije bio u avionu."

1944.- Rođena Džeraldina Čaplin, američka filmska glumica (Santa Monika, 31. 07. 1944)

1954.- Osvojen himalajski vrh Karakorum - K-2

1959.- Formirana baskijska separatistička organizacija ETA

1965.- Rođena Džoan Ketlin Rouling, britanska književnica (Bristol, 31. 07. 1965)

Hari Poter Poukrvni princ. Naručite danas.

1979.- Umro Milenko Šerban, slikar i scenograf, profesor Akademije primenjenih umetnosti u Beogradu (Čerević, 04. 04. 1907 - Beograd, 31. 07. 1979)

1993.- Umro Boduen, belgijski kralj (Brisel, 07. 09. 1930 - Brisel, 31. 07. 1993)

1996- Umro Petar Džadžić, književnik i književni kritičar, akademik (Bitolj, 18. 09. 1929 - Beograd, 31. 07. 1996)

LINK.

1996.- Umrla Klodet Kolber, američka filmska glumica, dobitnica "Oskar"-a (Pariz, 13. 09. 1903 - Bridžtaun, 31. 07. 1996)

LINK.

Film je osvojio 5 Oskara, za koliko je i bio nominovan.

1997. Umro je bivši vijetnamski car Bao Daj, poslednji monarh Vijetnama, koji je kao marioneta vladao zemljom pod francuskom kolonijalnom upravom. Posle četiri decenije u izbeglištvu, umro je u vojnoj bolnici u Parizu u 83. godini.



2001. Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu osudio je Stevana Todorovića na 10 godina zatvora zbog zločina nad Muslimanima i Hrvatima u Bosanskom Šamcu tokom rata u BiH (1992-1995).



2001. Umro je bivši portugalski predsednik Francisko Kosta Gomes (87). Gomesa je na funkciju predsednika postavila revolucionarna hunta, pet meseci nakon aprilske pobune 1974, kojom je okončana 50-godišnja desničarska diktatura.



2002. Na osnovu sporazuma vlada BiH i Hrvatske u Karlovcu je osuđen bivši lider cazinskih Muslimana Fikret Abdić na 20 godina zatvora, za ratne zločine u periodu 1993-1995, u tadašnjoj Autonomnoj Pokrajini Zapadna Bosna.



2003. Ministar odbrane Srbije i Crne Gore Boris Tadić doputovao u Izrael. To je prva poseta ministra odbrane u istoriji dve zemlje.



2003. Haški tribunal osudio je bosanskog Srbina Milomira Stakića na doživotni zatvor zbog zločina protiv čovečnosti nad nesrbima u Prijedoru i okolini 1992. On je prvi optuženik kome je taj sud izrekao doživotni zatvor.



2003. Austrijanac Feliks Baumgartner prvi je padobranom preleteo Lamanš, padajući brzinom većom od 200 kilometara na sat.

2005.- Umro Eugen Gvozdanović, dirigent i kompozitor, direktor Opere Srpskog narodnog pozorišta i profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu (Petrovaradin, 10. 02. 1933 - Novi Sad, 31. 07. 2005)

2007.- Umro Petar Arežina, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, direktor Klinike za rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" (Beograd, 1928 - Beograd, 31. 07. 2007)

2008.- Umro Blagoje Blaža Bratić, fudbaler "Železničara" iz Sarajeva, reprezentativac SFRJ (Toronto, 31. 07. 2008)

2009.- Umro Robert Vilijam Robson (Bobi), britanski fudbaler i trener, selektor reprezentacije Velike Britanije (Sekriston, 18. 02. 1933 - Darem, 31. 07. 2009)

2009.- Umro Milivoj Radosavljević, hirurg Klinike za hirurgiju KBC "Dr Dragiša Mišović" u Beogradu (31. 07. 2009).

2011. - Umro je Ljubiša Stojanović Luis (Leskovac, 25. jun 1952 — Feketić, 31. jul 2011). Bio je srpski pevač, poznat po svom specifičnom imidžu i muzičkom stilu.

2012. - Umro je Eugene Luter Gor Vidal (3.10.1925.-31.08.2012.) – američki pisac, scenarista, esejista. Već skoro šezdeset godina Vidal je javna, često kontroverzna, ličnost na američkoj književnoj i političkoj sceni. Jedan od njegovih ranih radova, roman The City and the Pillar (1948) je razbesneo kritičare kao jedan od prvih velikih američkih romana koji se nedvosmisleno bave homoseksualnošću.

Rekao je:

A good deed never goes unpunished.

A narcissist is someone better looking than you are.

All children alarm their parents, if only because you are forever expecting to encounter yourself.

All in all, I would not have missed this century for the world.

Andy Warhol is the only genius I've ever known with an I.Q. of 60.

Any American who is prepared to run for president should automatically, by definition, be disqualified from ever doing so.

Apparently, a democracy is a place where numerous elections are held at great cost without issues and with interchangeable candidates.

2012. - Google slavi XXX Olimpijske igre u Londonu.

IZVORI: LINK. LINK.