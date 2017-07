Na današnji dan, 4. avgusta Knut Hamsun, Andersen, Bloh

Pregleda (30 dana / ukupno): 10 / 3741

1578. Pokušaj Portugalije da zauzme Maroko propao je porazom ubici kod Alkazarkivira, u kojoj su poginuli portugalski kralj Sebastijan, kralj od Feza i mavarski pretendent na presto.



1704. U ratu za špansko nasleđe, englesko-holandske snage su zauzele španski grad Gibraltar.



1789. Parlament Francuske je, tokom Francuske revolucije, ukinuo sve privilegije feudalaca.



1791. Potpisan je Svištovski mir kojim je određena granica između Austrije i Otomanskog carstva.



1792. Rođen je Persi Biš Šeli jedan od najznačajnijih pesnika engleskog romantizma. Buntovnik protiv političkih, društvenih i verskih stega, napustio je Englesku i poslednje godine života proveo u Italiji, gde se 1822. utopio u brodolomu na jedrenju ("Kraljica Mab", "Oslobođeni Prometej", "Oda zapadnom vetru", "Ševa").





1859. - Rodio se Knut Hamsun, norveški pisac i dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1920. godine. Rođen je 1859. a umro je 1952. godine. Posle Ibzena, najpoznatiji je norveški književnik. Tridesetih godina dvadesetog veka bio je angažovan kao političar, promovišući desničarske ideje. Podržavao je nacističku filozofiju i norvešku kvislinšku vladu, zbog čega je bio osuđen na robiju. Dešavalo se da su mu čitaoci, nezadovoljni političkim idejama koje je izlagao u svojim delima, vraćali kupljene knjige. U književnim počecima pisao je romantičarskim stilom koji je naginjao ka modernoj književnosti. Njegovo prvo značajnije delo bilo je Misterije. Neki kritičari su ovo delo nazvali jevanđeljem modernizma, poredeći ga sa delima poput Tako je govorio Zaratustra. Delo je teško žanrovski definisati budući da se u njemu prepliću lirski i epski elementi uz dominantnu iracionalnost koja počiva na kritičkom odnosu prema građanskom društvu i njegovom nastojanju da se oslobodi stvaralačka ličnost. U vreme nastanka "misterija" nastala su i dela Pan i Viktorija. Hamsun je u Viktoriji ispevao himnu ljubavi. Romani Pan i Viktorija su delovi trilogije u koju spada i roman Glad. Pan govori o čoveku koji na bolan način shvata kako stapanje čoveka sa prirodom više nije moguće. Hamsun prikazuje onaj deo ljudske istorije kada je „čovek postao bolesno čedo grada“. Bavio i dramom i poezijom, ali sa slabijim uspehom. Nikada se nije pokajao zbog svojih političkih uverenja, čak ni u autobiografiji Na zaraslim stazama.

Knut Hamsun: Viktorija

Na jednoj strani zamak, na drugoj vodenica. Kći gospodara zamka je lepotica, sin vodeničara - darovit pisac ... Svaka ljubav je složena i neponovljiva, ima svoje prepreke i neočekivane epizode, druge aktere i nesporazume. Naručite

Knut Hamsun: Krug se zatvara

Proslavljen romanima "Pan" i "Plodovi zemlje", dobitnik Nobelove nagrade, krunisao je ovom knjigom svoj obimni stvaralački opus. Naručite.

1875. Umro je danski pisac Hans Kristijan Andersen. Mada prvi književni uspeh duguje romanu "Improvizator" (1835), svetsku slavu stekao je kao autor oko 200 kratkih pripovedaka, koje se smatraju najlepšim bajkama za decu.

1890. - Umro je Ivan Mažuranić, hrvatski pesnik (* 1814.)

1900. - Rođena Elizabeta, britanska kraljica - majka (Sent Pols, 04. 08. 1900 - London, 30. 03. 2002)

1907. - Umro je Edvard Grig, norveški kompozitor, pijanista i dirigent. (* 1843.)

1910. - Rođen Žorž Skrigin, filmski reditelj i snimatelj (Odesa, 04. 08. 1910 - Beograd, 30. 10. 1997)

1914. Nemačke trupe napale su Belgiju, Velika Britanija je objavila rat Nemačkoj, a SAD su proglasile neutralnost.



1916. Danska je za 25 miliona dolara ustupila SAD deo Zapadnoindijskih ostrva, uključujući Devičanska ostrva.

1936. - Rođen Milenko Maticki, književnik, urednik "Politike" (Margita, 04. 08. 1936 - Beograd, 20. 02. 2001)

1944. Gestapo je u skrovištu u Amsterdamu uhapsio porodicu Frank i još četvoro Jevreja i deportovao ih u koncentracioni logor. Posle rata otkriven je dnevnik 14-godišnje Ane Frank, koji predstavlja jedan od najpotresnijih dokumenata o stradanju Jevreja u Drugom svetskom ratu.

1948. - Umrla je Mileva Marić-Ajnštajn, srpska matematičarka. (*1875.)

1875. - Rođena je Mileva Marić-Ajnštajn (Titel, Austrougarska, 19. decembar 1875 — Cirih, Švajcarska, 4. avgust 1948) je bila srpska matematičarka, prva žena Alberta Ajnštajna, jednog od najgenijalnijih ljudi 20. veka. Postoje tvrdnje da je ona doprinela ranim Ajnštajnovim radovima, ali je stepen njenog učešća u otkrićima nepoznat i predmet je brojnih polemika.

Naručite knjigu.





1954. Britanski supersonični borbeni avion "Elektrik LajtningP-1" izveo je svoj prvi let.

1955. - Rođen Bili Bob Tornton, američki glumac, reditelj, scenarista i pevač, dobitnik "Oskar"-a (Hot Springs, 04. 08. 1955)

Bili i njegov sastav The Boxmasters na koncertu 2007. LINK.

1958. - Prvi put objavljena "Bilbord"- ova muzička top-lista "Hot 100"

1961. - Rođen Barak Obama, američki političar, predsednik SAD (Honolulu, 04. 08. 1961) Barak Obama je prvi prvi afroamerikanac koje postao predsednik SAD. Godine 2009. - samo nekoliko meseci nakon stupanja na dužnost predsednika, dobio je Nobelovu nagradu za mir. Barak Obama se rodio na Havijama od majke Amerikanke i oca Kenijca koji su se venčali na studijama na Havajskom univerzitetu. Kada je Barak navršio dve godine roditelji su mu se razveli, a njegov otac se vratio u Keniju. Deo svog detinjstva Barak je proveo sa svojom majkom i očuhom u Indoneziji, ali se vratio na Havaje da završi srednju školu, posle čega je upisao polotikologiju na Univerzitetu Kolumbija. Posle diplomiranja na Kolumbiji upisuje pravo na Harvardu. Nakon studija zapošljava se kao advokat u Čikagu. Oženjen je suprugom Mišel s kojom ima dve kćeri: Maliu An i Sašu.

Barak Obama: Snovi moga oca

Snovi moga oca nikako nisu jednokratni politički pamflet. Naprotiv, čovek koji se može smatrati revolucionarom unutar najmoćnije svetske sile piše o pitanjima koja se u doboko podeljenom američkom društvu već decenijama guraju pod tepih, a njemu lično su rođenjem nametnuta. Naručite.

1977. Umro je nemački filozof Ernst Bloh. U obimnom delu koje obuhvata probleme filozofije, istorije, religije i etike, posebno se bavio analizom fenomena utopije ("Duh utopije", "Tomas Mincer kao teolog revolucije", "Nasleđe ovog vremena").



1983. Betino Kraksi je, kao prvi socijalista,preuzeo dužnost premijera Italije, postigavši rekord u dužini opstanka jedne vlade Italije posle Drugog svetskog rata.

1987. - Umro Dragiša Vitošević, književnik (Bare, 14. 06. 1935 - Sisak, 04. 08. 1987.)

Dragiša Vitošević je završio Filološki fakultet u Beogradu, a usavršavao se u Parizu. Doktorirao je 1974. sa tezom "Srpski književni glasnik 1901 - 1914". Vitošević je bio neobična i svestrana ličnost, književni istoričar i kritičar, antologičar naše usmene književnosti, pripovedač, oštar kritičar malograđanskog duha i morala. Bio je naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Sa Dobricom Erićem osnovao je i bio glavni urednik "Raskovnika", jedinstvenog časopisa o narodnom stvaralaštvu i kulturi sela. Vrstan poznavalac bogate tradicije srpske kulture, borac za očuvanje narodnih umotvorina i običaja, kao i čistote srpskog jezika, on je autor čuvenog pesničkog zbornika "Orfej među šljivama", kao i dela "Ja mislim drukčije", "Darodavci iz prikrajka", "Do Evrope i natrag", "Volovi na plafonu"... Iako je njegov životni put bio jako kratak, iza sebe je ostavio mnoge rukopise koje su posthumno za štampu priredile njegova supruga Vjera i ćerka Nevena, obe književnice.

Osnivač i urednik, od 1968.-1982. godine. LINK.



1992. Milioni crnaca okončali su dvodnevni generalni štrajk protiv vlade belaca u Južnoj Africi, tokom kojeg je poginulo 30 ljudi.



1993. Japanske vlasti zvanično su se izvinile ženama koje su tokom Drugog svetskog rata bile seksualne robinje japanskih vojnika.



1993. Snage bosanskih Srba osvojile su sve ključne položaje na planini Igman iznad Sarajeva i zatvorile obruč oko grada.



1994. Pošto je Skupština Republike Srpske odbila mirovni plan Kontakt grupe za Bosnu, SR Jugoslavija je prekinula političke i ekonomske odnose sa bosanskim Srbima i zatvorila granicu na reci Drini.



1995. Hrvatska vojska je, u operaciji "Oluja", ušla u srpsku enklavu (Republika Srpska Krajina), zonu pod zaštitom UN. Oko 250.000 Srba napustilo je svoje domove i krenulo, u najvećem izbegličkom talasu u Evropi od Drugog svetskog rata, prema Bosni i SR Jugoslaviji.

1997. U Arlu je umrla najstarija osoba na svetu, Francuskinja Žan Kalman. Živela je 122 godine i 164 dana.



2000. Britanska kraljica majka Elizabeta proslavila je u Londonu 100. rođendan, kao prva ličnost iz kraljevske porodice koja je proživela ceo jedan vek. Ona je s balkona Bakingemske palate pozdravila okupljene građane.



2001. Predsednici Severne Koreje i Rusije, Kim Jong-Li iVladimir Putin, potpisali su deklaraciju po kojoj se Pjong Jang mora pridržavati moratorijuma o raketnim probama do 2003. godine.



2003. Biskupi Episkopalne (Anglikanske) crkve u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) potvrdili su imenovanje, bez presedana u istoriji te crkve, homoseksualca Džina Robinsona (Gene) za biskupa u Nju Hempširu.



2005. Umro je američki bluz-pevač, pisac i gitarista, "Mali"Milton Kembel poznat po bluz himni "The blues is alright".

LINK.





2007. Umro je slavni džez basista Art Dejvis koji je svirao sa Džonom Koltrejnom i drugim velikanima džeza. Nastupao je i sa Teloniousom Monkom, Lujem Armstrongom, Bobom Dilanom i Džudi Garland.

2012. - Google Doodle i XXX Olimpijada u Londonu. Skok motkom:

IZVORI: LINK. LINK. LINK.