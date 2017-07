Na današnji dan 6. avgusta Amerikanci su bacili atomsku bombu na Hirošimu

Pregleda (30 dana / ukupno): 13 / 2444

1637. Umro je engleski pisac i glumac Ben Džonson, autor satirične komedije "Valpone, ili lisica", koja se smatra jednim od najboljih dela tog žanra u renesansnoj književnosti.



1660.- Umro Dijego Rodriges de Silva Velaskez, španski slikar (Sevilja, 06. 06. 1599 - Madrid, 06. 08. 1660)



1661. Portugal i Holandija potpisale su sporazum prema kojem su Portugalci zadržali Brazil, a Holanđani Cejlon (Šri Lanka).



1796. U Cetinju je Skupština crnogorskih starešina izglasala "Stegu", prvi pisani zakonski akt u Crnoj Gori.



1825.- Gornji Peru proglašen nezavisnom državom i po oslobodiocu Simonu Bolivaru nazvan Bolivija



1860.- Rođen Ljubomir Stojanović, filolog i političar, sekretar Srpske kraljevske akademije (Užice, 06. 08. 1860 - Prag, 16. 06. 1930)



1868.- Rođen Pol Klodel, francuski književnik (Vilnev, 06. 08. 1868 - Pariz, 23. 02. 1955)







Pol Klodel jedan od najvećih francuskih pisaca XX veka, pesnik i dramatičar, rođen je 1868.godine u selu Vilnev-sir-Fer an-Tardenoa, severno od Pariza. S porodicom je prešao u Pariz kad je imao četrnaest godina. Umro je 1955.godine kada mu je slava bila na vrhuncu.



1881.- Rođen Aleksandar Fleming, škotski mikrobiolog, izolovao antibiotik penicilin, nobelovac (Lonfild, 06. 08. 1881 - London, 11. 03. 1955)



1890. U njujorškom zatvoru Oburn pogubljen je ubica Vilijam Kemler. To je bilo prvo izvršenje smrtne kazne na električnoj stolici.



1897.- Rođen Milo Milunović, slikar, profesor Akademije likovnih umetnosti u Beogradu, akademik (Cetinje, 06. 08. 1897 - Beograd, 11. 02. 1967)



1902.- Objavljena prva prognoza vremena u Srbiji; Milan Nedeljković, osnivač Astronomske i meteorološke opservatorije u Beogradu objavio u "Srpskim novinama" prognozu vremena za 6. avgust 1902. godine



1914. Austro-Ugarska je objavila rat Rusiji, a Srbija i Crna Gora Nemačkoj u Prvom svetskom ratu.



1915.- Porinut "Jadar", prvi srpski ratni rečni brod - ovaj datum se obeležava kao Dan Rečne flotile Vojske Srbije



1917.- Rođen Robert Mičam, američki filmski glumac (Bridžport, 06. 08. 1917 - Santa Barbara, 01. 07. 1997)



1926. Američka plivačica Gertruda Ederle postala je prva žena koja je preplivala Lamanš. Pivanje je trajalo 14 časova.



1928.- Rođen Endi Vorhol, američki slikar, novinar, filmski reditelj i producent (Pitsburg, 06. 08. 1928 - Njujork, 22. 02. 1987)



1932.- U Veneciji održan prvi filmski festival u svetu



1934.- Počela izgradnja Belog dvora na Dedinju, po projektu arhitekte Aleksandra Đorđevića



1945. - Američki bombarder B-29 "Supertvrđava", poznat pod imenom "Enola Gej", bacio je 6. avgusta 1945. godine uranijumsku atomsku bombu na japanski grad Hirošimu, po naređenju predsednika SAD Harija Trumana. Bomba nazvana "Mali dečak" (Little Boy), težine 4 tone i dužine 3 metra, pretvorila je Hitošimu u pepeo. Pri visini od 9.450 metara "Enola Gej" je, u 8 časova i 15 minuta, izbacila atomsku bombu koja je eksplodirala na visini od 580 metara. U jednom trenutku poginulo je oko 140.000 ljudi. Temperatura na tlu u blizini središta eksplozije dosezala je i do 5000 stepeni Celzijusa. Snažni udarni talas vetra, brzine 800 km/čas, i plamene oluje uništili su gotovo sve unutar 13 kvadratnih kilometara gradskog područja. Eksplozija je proizvela vreli pečurkasti oblak prašine i krhotina visok 15.250 metara, koji se video i sa udaljenosti od 560 km. Posledice dejstva atomske bombe prisutne su decenijama posle eksplozije: ranjeni umiru od leukemije nastale zbog atomskog zračenja, a na deci ozračenih roditelja uočene su genetske i patološke promene. Kritičari tvrde da nije bilo vojno-strateških razloga za upotrebu atomske bombe, navodeći da je tim činom učinjen jedan do najvećih ratnih zločina u istoriji.



1946.- Umro Veselin Čajkanović, srpski klasični filolog i istoričar religije, član Srpske kraljevske akademije



1955.- Rođen Bogoljub Šijaković, dr filozofije, profesor Pravoslavog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, ministar vera SRJ i Srbije (Nikšić, 06. 08. 1955)



1969.- Umro Teodor Adorno, nemački sociolog i filozof (Franfurkt na Majni, 11. 09. 1903 - Visp, 06. 08. 1969)



1978.- Umro Pavle VI, rimski papa (Končesi, 26. 09. 1897 - Vatikan, 06. 08. 1978)



1995. Hrvatski avioni i artiljerija gađali su srpske izbeglice koje su u kolonama napuštale teritoriju Hrvatske, nakon ofanzive hrvatske vojske na Krajinu.



1996.- Američki naučnici objavili da su pronašli dokaz da je na Marsu postojao život, na osnovu ispitivanja ostataka meteora pronađenog na Antarktiku



1999. Predsednik Rusije Boris Jelcin zatražio je od parlamenta da ukine smrtnu kaznu u toj zemlji.



2001.- Umro Žorže Amado, brazilski književnik (Feradas, 10. 08. 1912 - Salvador, 06. 08. 2001)







2004. Umro je pionir fank muzike Rik Džejms čiji je čuveni hit iz 1981. "Super Freak".



2005.- Umro Ibrahim Ferer, kubanski pevač (Santjago, 20. 02.1927 - Havana, 06. 08. 2005)



2005.- Umro Robin Kuk, britanski političar i državnik, ministar spoljnjih poslova Velike Britanije (1946 - Invernes, 06. 08. 2005)



2007.- Umro Žan-Mari Listiže (Aron Listiže), francuski kardinal (Pariz, 17. 09. 1926 - Pariz, 06. 08. 2007)



2008.- Umrla Fransin Petrović Njegoš, crnogorska princeza, supruga princa Nikole Petrovića (Kazablanka, 27. 01. 1950 - Pariz, 06. 08. 2008)



2009.- Umrla Savka Dapčević-Kučar, hrvatska političarka, predsednica CK SK Hrvatske, jedan od aktera "Hrvatskog proljeća", osnivač Hrvatske narodne stranke (Korčula, 06. 12. 1923 - Zagreb, 06. 08. 2009)



2012. - Google Doodle za XXX Olimpijadu u Londonu:





