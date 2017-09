Na današnji dan, 8. septembra Jovan Hadžić, Rihard Štraus

Pregleda (30 dana / ukupno): 11 / 2825

780. - Umro je Lav IV Hazar, vizantijski car.

1157. - Rodio se Ričard Lavlje Srce, engleski kralj. († 1199.)

1331. - Na državnom saboru u Svrčinu (Kosovo) arhiepiskop Danilo II krunisao je 23-godišnjeg Dušana Stefana Nemanjića za kralja srpskih i pomorskih zemalja. Za prvog srpskog cara Dušan Nemanjić krunisan je 1346. u tadašnjoj srpskoj prestonici Skoplju.

1380. - Veliki moskovski knez Dimitrije Ivanovič Donski je u bici kod Kulikova potukao tatarsku vojsku. To je bila prva pobeda Rusa nad Tatarima koji su u 13. veku zagospodarili većim delom Rusije.

1565. - Španski doseljenici osnovali su na Floridi, na mestu današnjeg Sv. Avgustina, prvo katoličko naselje u Americi.

1645. - Umro je Fransisko Gomes de Kevedo i Viljegas, španski pisac.

1664. - Predvođeni pukovnikom Ričardom Nikolsom, Englezi su zauzeli holandsko naselje na američkom kontinentu Novi Amsterdam, nazvano potom Njujork, u čast vojvode od Jorka, budućeg engleskog kralja Džejmsa II.

1760. - U Sedmogodišnjem ratu, koji se iz Evrope proširio i na Severnu Ameriku, Britanci pod komandom Džefrija Amhersta porazili su Francuze i zauzeli Montreal.

1799. - Rodio se Jovan Hadžić, srpski pisac, prevodilac i političar, poznat i kao Miloš Svetić.

1831. - Ruske trupe pod komandom generala Paskeviča pobedile su u bici za Varšavu Poljake koje je predvodio general Henrik Dembinjski. U trodnevnoj bici poginulo je više od 9.000 Poljaka. To je bio i kraj Poljskog ustanka.

1841. - Rodio se Antonjin Dvoržak, češki kompozitor.

1856. - Mirovnim ugovorom u Parizu završen je Krimski rat između Rusije i Turske (1853-56) i njenih saveznika Velike Britanije i Francuske (od 1854) i Kraljevine Sardinije (od 1855) za prevlast na Balkanu, Dardanelima i Bliskom istoku. Rusija je izgubila deo Besarabije i protektorat nad dunavskim kneževinama i pravo držanja ratne flote u Crnom moru.

1878. - Rodio se Alfred Žari, francuski dramaturg i književnik. († 1907.)

1900. - Uragan je u teksaškom gradu Galveston razrušio više od 2.500 kuća, a pogunulo je najmanje 8.000 ljudi.

1926. - Društvo naroda je jednoglasno primilo Nemačku u članstvo.

1933. - Umro je Fejsal I od Iraka, prvi irački kralj

1941. - Nemci su u Drugom svetskom ratu počeli blokadu Lenjingrada i odsekli ga od ostatka zemlje. Opsada grada, tokom koje je od iscrpljenosti i gladi umrlo 620.000 ljudi, okončana je u januaru 1944. pobedom sovjetske Crvene armije.

1943. - Objavljena je bezuslovna kapitulacija Italije u Drugom svetskom ratu.

1944. - Prva nemačka raketa „V2„ (“Fau 2“), ispaljena iz Haga, u Drugom svetskom ratu pala je na London. Nemci su do kraja rata izbacili više od 1.000 raketnih bombi na Veliku Britaniju od kojih je 660 palo na London.

1949. - Umro je Rihard Štraus, nemački kompozitor i dirigent.

1951. - U San Francisku je potpisan mirovni ugovor između Japana i 49 zemalja. Tim ugovorom Japanu su oduzete sve teritorije osvojene za poslednjih 80 godina.

1954. - U Manili su SAD, Filipini, Australija, Novi Zeland, Tajland, Pakistan, Velika Britanija i Francuska, osnovali SEATO pakt, zamišljen kao karika u američkoj globalnoj strategiji okruživanja SSSR-a. Prestankom hladnog rata taj pakt je izgubio značaj.

1970. - Rodio se Latrel Sprivel, bivši američki košarkaš.

1979. - Rodila se PINK. Ališa Bet Mur (engl. Alecia Beth Moore; Dojlstaun, Pensilvanija, SAD, 8. septembar 1979) je američka kantautorka, poznata pod umetničkim imenom Pink (engl. Pink; stilizovano P!nk). Sa njenog debitantskog albuma Can't Take Me Home iz 2000. godine izdvojio se singl There You Go. Iako je album bio orijentisan ka R&B muzici, bio je dobro primljen među fanovima. Sledeći album, Missundaztood iz 2001. godine, koji je bio više u pop-rok stilu, doneo joj je svetsku slavu i dao pečat njenoj muzici. Novembra 2003. Pink je objavila treći album Try This, a u aprilu 2006. i četvrti I'm Not Dead. Njen peti studijski album pušten je u prodaju oktobra 2008. pod nazivom Funhouse, sa kojeg se izdvojio singl So What koji joj je doneo MTV nagradu.

Rekla je:

For the first few years we paid all the bills first and divided what was left as salary. Sometimes that was $50 a week.

You can't move mountains by whispering at them.

I'm taking my rats. Those are my friends for the tour. Thelma and Louise. They're so cute.

1995. - Ministri inostranih poslova SR Jugoslavije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine prihvatili su u Ženevi mirovni plan za Bosnu, što je bio uvod u okončanje najtežeg sukoba na tlu Evrope od Drugog svetskog rata.

1997. - Najmanje 150 ljudi poginulo je u blizini zapadne obale Haitija kad je potonuo pretrpani feribot „La Fierte Gonavienne“ (Ponos Gonave) koji je plovio ka ostrvu Gonava.

1999. - U eksploziji podmetnute bombe u stambenoj zgradi u Moskvi poginule su 94 osobe. U seriji eksplozija koje su usledile narednih dana u više gradova u Rusiji poginulo je oko 300 ljudi.

2000. - Tokom pojačane represije režima u Srbiji, policija je u mestu Vladičin Han brutalno pretukla sedmoricu studenata aktivista pokreta „Otpor“ i nanela im teške telesne povrede, nakon što ih je privela u policijsku stanicu zbog lepljenja plakata sa antirežimskim sadržajem.

2001. - Preko hiljadu ljudi, uključujući i Nelsona Mandelu, okupilo se na sahrani oca južnoafričkog predsednika Taboa Mbekija. Govan Mbeki (91) je sahranjen među običnim ljudima.

2002. - Na svetskom prvenstvu u košarci u Indijanopolisu (SAD) Jugoslavija je po drugi put postala prvak sveta.

2003. - Studentski pokret Otpor, poznat po akcijama protiv režima bivšeg predsednika SR Jugoslavije i Srbije Slobodana Miloševića zvanično je pristupio Demokratskoj stranci (DS).

2003. - Izraelski premijer Ariel Šaron (Sharon) doputovao je u zvaničnu posetu Indiji. To je prva poseta jednog izraelskog premijera toj zemlji od 1992, kada su ove dve države uspostavila pune diplomatske odnose.

2003. - Umrla je nemačka rediteljka i fotograf Leni Rifenštal (101), čija je karijera dostigla vrhunac u vreme nacističke vladavine, zahvaljujući propagandnim nacističkim filmovima koje je režirala. Najpoznatije njeno ostvarenje je "Trijumf volje" sa poznatim scenama hiljada nacista koji slave Hitlera.

IZVORI: LINK. LINK.