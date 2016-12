Na današnji dan 13. decembra pesnik Hajne i pevačica Svift

Pregleda (30 dana / ukupno): 123 / 2224

1545. - Tridentski koncil, koji je u maju 1542. sazvao papa Pavle III, počeo rad, Ekumenski koncil, na kojem je do kraja izgrađen status katoličke crkve kao dogmatske, protivreformacijske, militantne ustanove s papom-autokratom na čelu, s prekidima zasedao do 1563 - Na osnovu zaključka ovog skupa vođen protivreformacijski pokret koji je doveo do Tridesetogodišnjeg rata prokatoličkih i protestantskih snaga u Evropi, od 1618. do 1648.



1553. - rođen je Anri IV, francuski kralj.



1570. - Mirom u Šćećinu Danska priznala nezavisnost Švedske.



1642. - Holandski moreplovac Abel Tasman otkrio Novi Zeland, ali se nije iskrcao iz straha od ratobornih domorodaca, pa je zasluga za otkriće pripala Englezu Džejmsu Kuku, koji se 1769. iskrcao na jedno od novozelandskih ostrva.



1797. - rođen je Hajnrih Hajne, nemački pesnik. († 1856.)



1806. - Srpski ustanici u Prvom srpskom ustanku oslobodili beogradsku varoš i naterali Turke da se povuku u Kalemegdansku tvrđavu. Tvrđava osvojena početkom 1807, a po slomu ustanka 1813. Turci ponovo zauzeli Beograd.



1877. - Srpski kralj Milan Obrenović, na poziv Rusije, po drugi put objavio rat Otomanskom carstvu. U martu 1878. rat završen mirovnim sporazumom Rusije i Turske u San Stefanu, kojim je Rusija pokušala da ostvari premoć na jugu Balkana.



1881. - umro je August Šenoa , pisac



1887. - rođen je Đerđ Poja, mađarski matematičar. († 1985.)



1921. - SAD, Velika Britanija, Francuska i Japan potpisali Vašingtonski ugovor o međusobnom poštovanju ostrvskih poseda u Pacifiku.



1937. - Osnovana je državna indonežanska novinska agencija Antara.



1939. - U prvoj velikoj pomorskoj bici u Drugom svetskom ratu britanske krstarice "Ekseter", "Ajaks" i "Ahil" kod zaliva La Plata u Atlantskom okeanu teško oštetile i onesposobile nemački bojni brod "Graf Špe", koji je tokom gusarskog krstarenja u južnom Atlantiku i Indijskom okeanu prethodno potopio devet trgovačkih brodova.



1944. - Japanski avion napunjen eksplozivom, kojim je upravljao pilot-samoubica, u Drugom svetskom ratu udario u američku krstaricu "Nešvil" i usmrtio 133 člana posade.



1947. - rođen je Era Ojdanić, srpski estradni umetnik.



1967. - rođen je Džejmi Foks, američki glumac, pevač i komičar.



1967. - Vojna hunta u Grčkoj sprečila kontraudar, a kralj Konstantin, primoran da napusti Grčku, pobegao s porodicom u Rim.



1977. - rođena je Ksenija Pajčin, srpska pevačica.



1978. - Fudbalski klub Partizan osvojio Srednjoevropski kup.



1981. - General Vojćeh Jaruzelski zaveo ratno stanje u Poljskoj, zabranjen rad nezavisnog sindikata "Solidarnost", a na hiljade sindikalnih aktivista pritvoreno.



1982. - U zemljotresu u Severnom Jemenu, u provinciji Damar, na stotinak kilometara jugoistočno od glavnog grada Sane, poginulo 3.000 ljudi.



1988. - U Kongu potpisan protokol Angole, Kube i Južne Afrike, uz posredovanje SSSR i SAD, kojim je otvoren put ka nezavisnosti Namibije i okončanju građanskog rata u Angoli, započetog 1975.



1989. Rođena je Tejlor Alison Svift (engl. Taylor Alison Swift; 13. decembar 1989) je američka pevačica i tekstopisac. Odrasla u Vajomisingu, y Pensilvaniji, Sviftova se sa četrnaest godina preselila u Nešvil, u Tenesiju, da bi se bavila kantri muzikom. Potpisala je ugovor sa nezavisnom izdavačkom kućom "Big Machine Records" i postala najmlađi tekstopisac koju je izdavačka kuća "Sony/ATV Music" ikada zaposlila. Objava debi albuma nazvanog po Sfivtovoj 2006. godine ju je pretvorila u zvezdu kantri muzike. Zahvaljujući trećem singlu, "Our Song", postala je najmlađa osoba koja je sama napisala i otpevala pesmu koja je bila na prvom mestu kantri top-liste. Nominovana je za nagradu Gremi za najboljeg novog umetnika 2008. godine.





Rekla je: "I'm not afraid to write my feelings in songs."



1991. - Bivše sovjetske republike Kazahstan, Kirgizija, Tadžikistan, Turkmenistan i Uzbekistan odlučile da se priključe Zajednici Nezavisnih Država.



1996 - Kofi Anan izabran za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Sa obavljanjem ove dužnosti počeo 1. januara 1997.



1999. - umro je Stane Dolanc, slovenački političar.



2000. - Predsednik Rusije Vladimir Putin došao na Kubu u prvu posetu jednog ruskog državnika Fidelu Kastru od raspada SSSR 1991.



2001. - U samoubilačkom napadu ekstremista na zgradu indijskog parlamenta u Nju Delhiju ubijeno 13 osoba. Za napad osumnjičeni muslimanski sepratisti koji se od 1989. bore protiv indijskih vlasti u Džamu i Kašmiru.



2002. - Na samitu u Kopenhagenu Evropska unija donela odluku o proširenju Unije za 10 država, a to su Poljska, Češka, Mađarska, Slovenija, Slovačka, Estonija, Letonija, Litvanija, Kipar i Malta, 1. maja 2004.



2003. - umro je Hans Hoter, austrijski operski pevač nemačkog porekla.



2010. Umro je Ričard Holbruk (engl. Richard Holbrooke; 24. april 1941 — 13. decembar 2010) je bio američki diplomata, jedan od kreatora Dejtonskog sporazuma kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini novembra 1995. godine. Pored toga, igrao je važnu ulogu u pregovorima sa Slobodanom Miloševićem 1998. godine, u toku oružanih sukoba na Kosovu i Metohiji. Predsednik SAD, Barak Obama, imenovao ga je, početkom 2009. godine, za specijalnog izaslanika za Avganistan.



