Pregleda (30 dana / ukupno): 76 / 2497

37. - rođen je Neron, rimski car.



Nijedna istorijska ličnost, s izuzetkom, možda, Adolfa Hitlera, nije nikad bila toliko ocrnjena kao Neron, koga su neki hrišćanski pisci, poput Viktorina, Komodijana i Sulpicija Severa, smatrali ništa manje nego Antihristom.

Zoin Mihailo u 6 reči: "Jednom zapaljeno uvek gori u sećanju."



1640. - Grof od Braganza krunisan kao Huan IV, prvi portugalski kralj posle šezdesetogodišnje španske vladavine i prvi iz dinastije Braganza koja je vladala Portugalom do 1910.



1675. - umro je Jan Vermer, holanski slikar.



1711. - U Kopenhagenu izbila epidemija kuge, od koje je umrlo više hiljada ljudi.



1801. - umro je Hadži Mustafa-paša, turski paša (beogradski valija).



1801. - Odmetnuti janičari, koje su predvodile četiri beogradske dahija Aganlija, Kučuk-alija, Fočić Mehmed-aga i Mula Jusuf, ubili beogradskog valiju Hadži Mustafa-pašu i zaveli teror u Beogradskom pašaluku. Nasilje ubrzalo izbijanje Prvog srpskog ustanka 1804.



1806. - Francuske trupe pod komandom Napoleona Bonaparte ušle u Varšavu.



1840. - Kovčeg s posmrtnim ostacima francuskog cara Napoleona I položen u „Dom invalida“ u Parizu, 19 godina posle njegove smrti u izgnanstvu na ostrvu Sveta Jelena.



1859. - rođen je Ludvik Lazar Zamenhof, autor Esperanta



1890. - Ubijen poglavica indijanskog plemena „Sijuks“ Bik Koji Sedi, koji je predvodio indijanska plemena u bici kod Litl Big Horna 1876. protiv američke Sedme konjičke divizije, pod komandom Džordža Kastera.



1914. - Oslobađanjem Beograda u Prvom svetskom ratu završena Kolubarska bitka. Pobeda za koju izuzetne zasluge pripadaju komandantu Prve armije, generalu Živojinu Mišiću, podigla ugled Srbije među saveznicima i učvrstila samopouzdanje srpske vojske i naroda.



1934. - rođen je Mohamed Farah Aidid, somalijski političar. († 1996.)



1938. - Isprobavajući nov tip lovačkog aviona, poginuo ruski pilot Valerij Čkalov. 1937. preleteo Severni pol, bez spuštanja od Moskve do Vankuvera, 12.000 kilometara, za 64 časa i 25 minuta, što je priznato kao svetski rekord leta na daljinu.



1944. - umro je Vasilij Kandinski, ruski slikar.



1961. - Generalna skupština Ujedinjenih nacija odbacila sovjetski predlog o prijemu Kine u svetsku organizaciju.



1963. - rođen je Slobodan Janković, srpski košarkaš. (†2006).



1965. - Američki svemirski brodovi „Džemini 6“ i „Džemini 7“ ostvarili prvi kosmički susret i napravili dve kružne putanje leteći jedan pored drugog.



1966. - umro je Volt Dizni, američki režiser.



1970. - umro je Leonid Šejka, srpski slikar.



1970. - Sovjetski vasionski brod „Venera 7“ spustio se na planetu Veneru i počeo da šalje signale.



1991. - Oko 500 ljudi izgubilo život kada je trajekt „Salem ekspres“ udario, ispred egipatske luke Safaga, u koralni greben i potonuo.



1991. - umro je Vasili Zajcev, čuveni sovjetski snajperista u Drugom svetskom ratu.



1996. - Pod snažnim pritiskom svakodnevnih protesta građana zbog falsifikovanja izbornih rezultata, opštinski sud u Nišu potvrdio pobedu opozicione koalicije „Zajedno“ u drugom krugu izbora za lokalne organe uprave, 17. novembra.



1999. - Šef UNMIK-a Bernar Kušner potpisao, u Prištini, sporazum s predstavnicima kosovskih Albanaca o formiranju Prelaznog administrativnog veća Kosova. Srbi sa Kosova odbili da potpišu sporazum, ali su kasnije delegirali svog predstavnika u to telo.



2000. - umro je Haris Brkić, košarkaš Partizana.



2000. - Zatvorena nuklearna centrala u Černobilu u Ukrajini u kojoj je krajem aprila 1986. eksplodirao jedan blok centrale izazvavši najtežu nuklearnu katastrofu od početka upotrebe nuklearnih centrala.



2001. - Krivi toranj u Pizi u Italiji ponovo otvoren za posetioce, posle 12 godina pauze zbog sanacije.



2002. - Posmatrači UN zvanično okončali misiju na Prevlaci, početu u martu 1992, i predali vlastima Hrvatske kontrolu nad tim poluostrvom.



2011. Most na Adi je zvanično dobio ime od Skupštine grada Beograda.Most na Adi je drumski i šinski most u Beogradu koji povezuje opštine Novi Beograd i Čukarica. Most je predviđen kao deo beogradskog Unutrašnjeg magistralnog poluprstena (UMP) koji bi povezivao Novi Beograd i Zvezdaru. Bilo je predviđeno da će most zajedno sa pristupnim saobraćajnicama koštati 161 milion evra. EIB je procenila 2010. da će vrednost biti preko 400 miliona evra. Državna revizorska komisija procenila je da će prva faza koštati 450 miliona evra.





Zoin Mihailo: "Most na Adi, ili kako ga zove nova vlast: Most prethodne vlasti."



2013. - Urugvaj je postao prva zemlja u svetu koja je legalizovala uzgajanje, prodaju i korištenje marihuane.



IZVOR