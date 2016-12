Na današnji dan 16. decembra

Pregleda (30 dana / ukupno): 79 / 2438

714. - umro je Pipin Herstalski, franački majordom i jedan od osnivača dinastije Karolinga.



1485. - rođena je Katarina Aragonska, španska princeza, prva od šest žena engleskog kralja Henrija VII



1653. - Vođa engleskih parlamentarista u građanskom ratu protiv monarhista Oliver Kromvel proglašen doživotnim lordom protektorom Engleske, Škotske i Irske.



1687. - umro je Vilijem Peti, engleski ekonomista, tvorac teorije o radnoj vrednosti.



1742. - rođen je Gebhard fon Bliher, pruski feldmaršal



1770. - rođen je Ludvig van Betoven, nemački kompozitor. († 1827.)

1773. - Nezadovoljna visokim uvoznim carinama i britanskom kolonijalnom vlašću, grupa američkih kolonista, maskirana u Indijance, u Bostonskoj luci sa jednog britanskog broda u more pobacala sanduke čaja. Taj događaj, kasnije nazvan "Bostonska čajanka", nagovestio američki rat za nezavisnost, započet 1775.



1775. - rođena je Džejn Ostin, engleska književnica.



1835. - U velikom požaru koji je zahvatio Njujork uništeno 600 građevina.



1838. - Buri se, tokom Velike seobe, bežeći od britanske kolonijalne vlasti, sukobili s plemenom Zulu i u bici na Krvavoj Reci pobili 3.000 pripadnika tog južnoafričkog plemena.



1853. - umro je Johan Piter Hazenklever, nemački slikar. (* 1810.)



1859. - umro je Vilhelm Grim, nemački pisac, skupljač i ekonomista, autor knjige Bajke braće Grim



1882. - rođen je Zoltan Kodalj, mađarski kompozitor i muzikolog.



1885. - U Sarajevu počeo da izlazi srpski književni list "Bosanska vila", veoma cenjen u bosanskim književnim krugovima. Pokrenut kao časopis koji će se baviti srpskom kulturnom baštinom, vremenom prerastao u ugledan list u kojem su objavljivali istaknuti pisci svih nacionalnosti i književnici van bosanskohercegovačkog kruga. Do 1887. ga uređivao Nikola Šumonja, potom do zabrane, 15. juna 1914, Nikola Kašiković.



1888. - rođen je Aleksandar I Karađorđević, jugoslovenski kralj. († 1934.)



1889. - rođen je Noel Kovard, engleski pisac, pesnik, glumac i pevač.



1901. - rođena je Margaret Med, američka književnica.



1916. - Ubijen ruski monah i pustolov Grigorij Raspućin, koji je, kao tobožnji vidovnjak i čudotvorac, uspeo da se nametne, kao osoba od poverenja, poslednjem ruskom caru Nikoli II i njegovoj ženi, carici Aleksandri. Ubila ga grupa oficira da bi spasla ugled monarhije.



1917. - rođen je Artur Čarls Klark, engleski pisac.

1920. - U jednom od najtežih zemljotresa u svetu u kineskoj provinciji Gansu poginulo oko 180.000 ljudi.



1921. - umro je Kamij Sen Sans, francuski kompozitor, pijanista, orguljaš, dirigenti muzički pisac.



1931. - umro je Dimitrije Ruvarac, srpski istoričar i sveštenik.



1934. - Pušten u saobraćaj prvi beogradski drumski most preko Save, nazvan "Zemunski most kralja Aleksandra". Dignut u vazduh u aprilu 1941, a na mestu visećeg mosta 1957 podignut most nezvanično nazvan Brankov most.



1938. - rođena je Liv Ulman, švedska fimska i pozorišna glumica, režiser i scenarista.



1944. - U avionskoj nesreći iznad Lamanša poginuo američki džez-muzičar Glen Miler.



1945. - rođen je Željko Bebek, jugosolovenski muzičar.



1946. - rođen je Beni Anderson, švedski muzičar.



1949. - Vođa borbe za nezavisnost Ahmed Sukarno izabran za prvog predsednika Indonezije posle sticanja nezavisnosti zemlje od Holandije.



1955. - umro je Milan Vujaklija, srpski leksikograf.



1965. - umro je Vilijam Maugham, engleski pisac.



1966. - Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija na predlog Velike Britanije jednoglasno izglasao ekonomske sankcije protiv režima bele manjine u Rodeziji.



1967. - rođena je Miranda Oto, australijska glumica.



1971. - Pakistanske trupe predale se indijskoj vojsci i Oslobodilačkoj armiji Istočnog Bengala. Time okončan indijsko-pakistanski sukob i sačuvana nezavisnost nove države Bangladeš, proklamovane u martu 1971.



1993. - Šest zemalja-članica Evropske unije, odnosno Velika Britanija, Nemačka, Francuska, Italija, Holandija i Danska, uprkos protivljenju Grčke, priznalo Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju.



1995. - Savet bezbednosti UN dao snagama NATO ovlašćenje da preuzmu nadležnost nad mirovnim operacijama u Bosni i Hercegovini. Time je okončana misija UNPROFOR-a i stvoreni pravni uslovi da NATO počne misiju nadgledanja sprovođenja mira u Bosni.



1997. - Petnaest kosovskih Albanaca optuženih za terorizam i pripadnost ilegalnoj organizaciji Oslobodilačka vojska Kosova osuđeno u Prištini na kazne zatvora od četiri do 20 godina.



2001. - Prvi američki brod od 1962, kada su SAD uvele embargo protiv Kube, stigao u luku u Havani, noseći oko 500 tona smrznute hrane.



2002. - Pred Tribunalom u Hagu počela trodnevna rasprava o presudi bivšoj predsednici Republike Srpske Biljani Plavšić, koja je priznala krivicu za zločine protiv čovečnosti tokom rata u BiH. Biljana Plavšić 27. februara 2003. osuđena na 11 godina zatvora i upućena na izdržavanje kazne u švedski zatvor "Hinseberji".



