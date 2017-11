Na današnji dan 16. novembra Karađorđe, Saramago i Mate Parlov

Pregleda (30 dana / ukupno): 54 / 2472

1095 - Na crkvenom saboru u Klermonu, u Francuskoj papa Urban II pozvao je crkvene velikodostojnike i svetovne vladare na verski rat protiv turskog plemena Seldžuka koje je zauzelo Svetu zemlju u Palestini. Time je počela epoha krstaških ratova.



1272. - umro je Henrik III, engleski kralj (*1207.)



1532. - Španski osvajač Fransisko Pizaro zauzeo je sa samo 200 vojnika grad Kahemarku u Peruu i pogubio cara Inka Atahualpu, iako je za njega bila isplaćena velika otkupnina.



1762. - rođen je Đorđe Petrović Karađorđe, vođa I srpskog ustanka. (†1817.)



1766. - rođen je Rudolf Krojcer, francuski kompozitor i violinista.



1831. - umro je Karl Marija fon Klauzevic, pruski general.



1861. - rođen je Luiđi Fakta, italijanski političar i novinar.



1874. - rođen je Aleksandar Kolčak, ruski admiral i predsednik vlade belih



1880. - rođen je Aleksandar Aleksandrovič Blok, ruski pesnik (*1921.)



1912. - Počela je Bitoljska bitka u Prvom balkanskom ratu u kojoj je srpska vojska 18. novembra potukla tursku Vardarsku armiju Zeki paše.



1914. - Počela je Kolubarska bitka, najveća koju je srpska vojska vodila u Prvom svetskom ratu. Bitka je završena 15. decembra pobedom srpske vojske nad austrougarskim trupama pod komandom generala Poćoreka koji je bio prisiljen da se povuče iz Srbije. Izuzetne zasluge za pobedu u bici, u kojoj je zarobljeno oko 43.000 austrougarskih vojnika, imao je general Živojin Mišić.



1918. - Posle propasti austrougarske monarhije u Prvom svetskom ratu, Mađarska je proglašena nezavisnom republikom.



1922. Rođen je Žoze Saramago (16. novembar 1922 — 18. jun 2010), portugalski književnik, dobitnik Nobelove nagrade za 1998. godinu. Rođen je 16. novembra 1922. godine, Azinjaga (Portugal), u siromašnoj seljačkoj porodici. Teška materijalna situacija ga prinuđuje da promeni niz zanimanja, da bi se tek 1976. godine posvetio isključivo književnosti. Saramago se smatra najvećim portugalskim i jednim od najuticajnijih evropskih pisaca današnjice. Njegova dela prevedena su na preko trideset jezika.







Rekao je: A human being is a being who is constantly 'under construction,' but also, in a parallel fashion, always in a state of constant destruction.



1933. - SSSR i SAD su uspostavili diplomatske odnose.



1939. - rođen je Miloš Žutić, srpski glumac (†1993.). Glumom je počeo da se amaterski bavi u DADOV-u još u gimnazijskim danima za vreme pohađanja XIV gimnazije. Završio je Akademiju za pozorišnu umetnost u Beogradu. Bio je muž Svetlane Bojković i Ognjanke Ognjanović Žutić, obe glumice i otac Katarine Žutić glumice, i sina Đorđa. Od 1994. godine dodeljuje se „Nagrada Miloš Žutić“ za najbolje glumačko ostvarenje u protekloj pozorišnoj sezoni.





1941. - U Drugom svetskom ratu je počela druga nemačka ofanziva na Moskvu, koja je 5. decembra završena porazom nemačke vojske. Nastavljajući operacije, sovjetska Crvena armija je do marta 1942. odbacila nemačke trupe na 200 kilometara od Moskve. Ovaj nemački poraz označio je kraj "blickriga" i nagovestio preokret rata u korist antihitlerovske koalicije.



1946.- Rođen Slobodan Šijan, filmski i TV reditelj, scenarista, publicista i slikar. Šijan je završio slikarstvo na Akademiji likovnih umetnosti i filmsku režiju na Fakultetu dramskih umetnosti. U periodu od 1965-85. godine aktivno se bavi likovnom umetnošću. U početku, blizak je grupi Medijala, da bi kasnije svojim radom nastupao u okviru Nove umetničke prakse 70-tih. Kao reditelj, bavio se eksperimentalnim filmom, radio je televizijske emisije i filmove, da bi se početkom 80-tih uključio i u profesionalnu kinematografiju. Objavio je tekstove o filmu u domaćim i starnim filmskim časopisima, a priredio je i nekoliko knjiga i publikacija o domaćim i stranim filmskim rediteljima. Tokom 1990 i 1991. bio je direktor Jugoslovenske kinoteke u Beogradu. Godine 1996. u anketi Akademije za filmsku umetnost i nauku, organizovanoj povodom 100-godišnjice filma kod nas, njegov film Ko to tamo peva, proglašen je za najbolji jugoslovenski film snimljen tokom poslednjih 50 godina. Profesor je filmske režije na Fakultetu dramskih umetnosti.



1948. - rođen je Mate Parlov, jedan od najtrofejnijih jugoslovenskih boksera.(†2008.)







1953. Marina Tucaković (16. novembar 1953, Beograd) jedna je od najpoznatijih srpskih tekstopisaca. U rodnom gradu je završila Ekonomski fakultet. Sa devetnaest godina počela je da se bavi pisanjem tekstova za pesme, uglavnom pop i turbo-folk žanra, tako stvarajući mnoge široko poznate hitove.



1960 - Umro je američki filmski glumac Klark Gejbl. Igrao je u više od 70 filmova, a veliku popularnost je stekao kao Ret Batler u filmu "Prohujalo s vihorom". Dobitnik je Oskara za film "Dogodilo se jedne noći".



1965. - SSSR je lansirao svemirski brod "Venera III", koji je u martu 1966. stigao na Veneru, kao prvi svemirski brod koji se spustio na neku drugu planetu.



1970. - Pakistan je zvanično saopštio da je broj mrtvih u ciklonu i ogromnim talasima koji su zapljusnuli obale Istočnog Pakistana (Bangladeš) i ostrva u Bengalskom zalivu dostigao pola miliona.



1972. - Trojica američkih astronauta počeli su svoj 84-dnevni let u svemirskoj letelici "Skajlab 4".



1991. - Ruski predsednik Boris Jeljcin potpisao je seriju dekreta kojima je preneo vlast nad privredom sa sovjetske centralne vlade na vladu Rusije.



1992. - Na prvim višestranačkim izborima u Litvaniji nakon sticanja nezavisnosti od SSSR, ubedljivo je pobedila Demokratska radnička partija (bivši komunisti).



1992. - Savet bezbednosti UN pooštrio je sankcije protiv SR Jugoslavije uvođenjem rečne i pomorske blokade.



1995. - Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu optužio je lidera bosanskih Srba Radovana Karadžića i vojnog komandanata Ratka Mladića za genocid nad muslimanskim civilima počinjen tokom zauzimanja Srebrenice u julu 1995, kada je više hiljada bosanskih Muslimana ubijeno i raseljeno.



1997. - umro je Žorž Marše, francuski političar i publicista.



1998. - Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu proglasio je krivim jednog bosanskog Hrvata i dvojicu Muslimana za ubijanje i zlostavljanje srpskih zatvorenika 1992. u logoru Čelebići. To je bilo prvo suđenje za ratne zločine počinjene nad Srbima tokom rata u BiH.



2000.- Narodni pokret "Otpor" dobio nagradu MTV za slobodu mišljenja "Free your mind".



2000. - Predsednik SAD Bil Klinton doputovao je u Vijetnam, u prvu posetu jednog američkog prdsednika toj zemlji od završetka Vijetnamskog rata 1975.



2001. - Pariski klub poverilaca otpisao je SR Jugoslaviji 66 odsto duga prema državama poveriocima.



2003. - umro je Betina Guazlar, francuska političarka.



2003. - U Srbiji su, zbog malog odziva birača (39 odsto), po treći put propali predsednički izbori.



2005. - Haški tribunal oslobodio je penzionisanog generala Armije Bosne i Hercegovine Sefera Halilovića krivice za zločine koje su nad hrvatskim civilima u Hercegovini u jesen 1993. počinile trupe te armije.



2006. - umro je Milton Fridman, američki ekonomista i liberalni mislilac.



2007 - Više od 3.500 ljudi je poginulo, više od 3.000 je povređeno, a oko hiljadu je nestalo u jakom ciklonu koji je pogodio Bangladeš.



2008. - Umro Vladimir Sekulić, lingvista i književnik, profesor emeritus Univerziteta Crne Gore, osnivač i dekan Instituta za strane jezike u Podgorici, (Pariz, 14. 11. 1923 - Podgorica, 16. 11. 2008)



2011. - Umro dr Mijat Šuković, profesor Pravnog fakulteta u Podgorici, Novom Sadu i Skoplju, predsednik Ustavnog suda Crne Gore, potpredsednik Saveznog izvršnog veća, akademik, (Blatina, 13. 02. 1930 - Podgorica,16. 11. 2011)



2011. - Umrla Dragojla Bajić Zorčić, istoričar umetnosti i novinar, (Jajce, 1926 - Beograd, 16. 11. 2011)



2011. - Umro Srbislav Janković, novinar "Politike ekspres", (Staro selo, 1936 - Beograd, 16. 11. 2011)

2014. Jovan Ćirilov (Kikinda, 30. avgust 1931 — Beograd, 16. novembar 2014) bio je srpski teatrolog, dramaturg, pozorišni reditelj, dramski pisac, pesnik, romansijer, putopisac, scenarista, esejista, publicista, leksikograf, antologičar, prevodilac, hroničar društva i teatra, pozorišni kritičar, diplomirani filozof, erudita i novinski kolumnista, jedan od najznačajnijih delatnika srpskog i jugoslovenskog modernog teatra i kulture uopšte.



