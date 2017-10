Na današnji dan 16. oktobra

Pregleda (30 dana / ukupno): 10 / 2771

1758. - rođen je Noa Vebster, američki filolog i leksikograf.



1793. - Na giljotini pogubljena Marija Antoaneta



1801. - rođen je Ban Josip Jelačić, hrvatsko-dalmatinsko-slavonski



1813. - Počela istorijska Bitka naroda kod Lajpciga u kojoj su snage Šeste antinapoleonovske koalicije porazile Napoleonove trupe i prisilile ga da se 19. oktobra povuče preko Rajne.



1837. - Srpski knez Miloš Obrenović izdao ukaz o ukidanju svih vrsta kuluka, osim kuluka za održavanje puteva i mostova.



1846. - Prvi put izveden veći operativan zahvat pod narkozom. Američki hirurg Džon Voren upotrebio etar kao anesteziju prilikom uklanjanja tumora pacijentu u Opštoj bolnici Masačusets u Bostonu.



1854. - rođen je Fingal O'Flaerti Vils, engleski pisac irskog porekla poznat kao Oskar Vajld.



1872. - Sima Lozanić je postavljen za suplenta hemije i hemijske tehnologije na Velikoj školi u Srbiji na katedri koju je do tada vodio Mihailo Rašković.



1886. - rođen je David Ben Gurion, izraelski državnik.



1888. - rođen je Judžin Gledston O'Nil, američki pisac, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1936.



1910. - Jedan od pionira srpskog vazduhoplovstva Ivan Sarić izveo, pred više hiljada gledalaca u Subotici, let drvenim „monoplanom“ koji je sam konstruisao. Na visini od 30 metara u širokom luku obleteo konjičko trkalište. Letilica izložena u Muzeju vazduhoplovstva u Surčinu.



1912. - rođen je Milenko Verkić, narodni heroj Jugoslavije. († 1942.)



1927. - rođen je Ginter Gras, nemački književnik.



Gras je dobio mnoštvo međunarodnih nagrada, a 1999. godine primio je najviše književno priznanje - Nobelovu nagradu za književnost.



1945. - Osnovana Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu sa osnovnim ciljem da podigne nivo ishrane i poboljšanja životnog standarda. 1979. taj datum ustanovljen kao Svetski dan hrane.



1946. - Nirnberški proces: pogubljenje osuđenih nacističkih vođa.



1958. - rođen je Tim Robins, američki glumac, scenarista, režiser i producent.



1959. - umro je Džordž Maršal, šef Generalštaba američke vojske u Drugom svetskom ratu.



1964. - Kina izvela prvu eksploziju atomske bombe i postala peta zemlja sveta koja raspolaže nuklearnim oružjem.



1973. - Državni sekretar SAD Henri Kisindžer i severnovijetnamski političar Le Duk To dobili Nobelovu nagradu za mir za uspešno okončane mirovne pregovore. Le Duk To odbio da primi nagradu.



1978. - Poljski kardinal Karol Vojtila izabran za 264. poglavara rimokatoličke crkve kao prvi neitalijanski papa posle 456 godina, koji je potom uzeo ime Jovan Pavle II.



1981. - umro je Moše Dajan, izraelski general i ministar odbrane.



1982. - umro je Mario del Monako, italijanski operski pevač.



1983. - umro je Mihailo Petrov, srpski slikar i likovni kritičar.



1984. - Crnački anglikanski biskup Johanesburga Dezmond Tutu dobio Nobelovu nagradu za mir, kao druga istaknuta ličnost crnačke većine u Južnoj Africi kojoj je dodeljena ta nagrada. Bivši predsednik Afričkog nacionalnog kongresa Albert Džon Lutuli dobio Nobelovu nagradu za mir 1960.



1996. - Na stadionu u glavnom gradu Gvatemale poginulo 78, povređeno više od 100, u stampedu nastalom posle pokušaja navijača bez karata da se probiju na tribine kako bi gledali kvalifikacioni meč za svetsko fudbalsko prvenstvo.



1997. - umrla je Kneginja Olga Karađorđević.



1998. - Pod pritiskom međunarodne zajednice, jedinice Vojske Jugoslavije na Kosovu počele povlačenje u matične garnizone, ali su sukobi manjeg intenziteta srpskih snaga bezbednosti i kosovskih Albanaca nastavljeni.



2000. - umro je Milan Kurepa, fizičar, član Srpske akademije nauka.



2001. - Britanska aviokompanija “Britiš ervejz” za 7. novembar najavila prvi let „konkorda“ za Njujork, posle 15 meseci zabrane letenja. Za samo dva sata od puštanja karata u prodaju polovina razgrabljena.



2002. - Jugoslavija zvanično preuzela kopredsedavanje Prvim radnim stolom Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope.



2007. - umrla je Debora Ker, škotska glumica



2007. - umro je Toše Proeski, makedonski pevač.

2015. Preminuo je moj otac Jovan. U martu 2010. je objavio prvi članak na svom blogu: Razmišljanja jednog Čačanina.



