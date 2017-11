Na današnji dan 18. novembra Marsel Prust i Miki Maus

Pregleda (30 dana / ukupno): 17 / 2596

9. - rođen je Tit Flavije Vespazijan, rimski car. (†79).



1477. - Engleski štampar Vilijam Keksten izdao je u Vestminsteru prvu knjigu štampanu u Engleskoj na engleskom jeziku "The Dictes and Sayings of the Philosophers".



1477. - Osnovan ruski grad Jekaterinburg



1626. - rođen je Papa Urban VIII osveštao je baziliku Svetog Petra u Rimu.



1786. - rođen je Karl Marija Fridrih Ernst fon Veber, nemački kompozitor.



1860. - rođen je Ignac Jan Paderevski, poljski državnik, pijanista i kompozitor. (†1941.)



1877. - rođen je Artur Sesil Pigu, engleski ekonomista. (†1959.)



1886. - umro je Čester A. Artur, američki političar. (*1829.)



1903. - SAD su s Panamom potpisale ugovor kojim su dobile neograničeno pravo korišćenja Panamskog kanala. Godine 1979. postignut je sporazum da Panama dobije potpuni suverenitet nad kanalom 31. decembra 1999.



1910. - U Meksiku je izbila seljačka revolucija čije su vođe bili Pančo Vilja i Emilijano Zapata. Tokom revolucije koja je trajala do 1917. poginulo je više od milion ljudi.



1918. - Belgijska armija je ušla u Brisel posle četiri godine nemačke okupacije u Prvom svetskom ratu.



1922. - umro je Marsel Prust, francuski pisac. (*1871).



- Sreća je blagoslov za telo, ali patnja razvija snagu uma.

- Vreme prolazi, malo po malo i sve laži koje smo izgovorili postaju istina.

- Budimo zahvalni ljudima koji nas usrećuju. oni su vešti baštovani koji čine da našaduša procveta.

- Na rastanku onaj koji zapravo ne voli, uvek izgovara nežne reči

- Ako povremeno sanjarenje može da bude opasno, lek nije u tome da prestanemoda sanjamo, već da sanjamo sve vreme

- Sve naše konačne odluke donete su u stanju svesti koje ne traje dugo

- Žena koju volimo retko ispunjava sve naše potrebe, tako da je varamo s onomkoju ne volimo





Zoin Mihailo: " Da je Marsel Prust bio Tviteraš, mogao je izgubljenog vremena da pronađe u izobilju. "



1928. - U filmu "Parobrod Vili" prikazanom u Njujorku prvi put se pojavio Miki Maus, popularni junak crtanih filmova Volta Diznija.



1936. - Nemačka i Italija su priznale vladu generala Fransiska Franka u Španiji.



1945. - Na prvim izborima u Bugarskoj posle Drugog svetskog rata, koje je opozicija bojkotovala, pobedio je Otečestveni front predvođen komunistima.



1956. - umro je Dobrica Milutinović, srpski glumac. (*1880).



1958. - rođen je Mile Davidović, najuspešniji srpski slikar naive.



1962. - umro je Nils Bor, danski fizičar. (*1885).



1969. - Modul američkog vasionskog broda "Apolo 12" sa astronautima Čarlsom Konradom i Alenom Binom spustio se na Mesec. Bio je to drugi svemirski brod koji je dotakao mesečevo tlo.



1977. - umro je Kurt fon Šušnig, austrijski političar.



1978. - U Džonstaunu u Gijani 914 Amerikanaca pripadnika sekte Hram naroda izvršilo je kolektivno samoubistvo. Oni su zajedno sa svojim vođom Džimom Džonsom popili cijanid izmešan sa voćnim sokom. Članovi sekte koji su odbili da ispiju otrov su ubijeni.



1991. - umro je Gustav Husak, čehoslovački državnik slovačkog porekla.



1991. - Snage JNA su tokom rata u Hrvatskoj zauzele Vukovar.



1993. - LideriJužne Afrike, crnci i belci, odobrili su ustav kojim je označen kraj politike aparthejda u toj zemlji.



1999. - Na samitu OEBS-a u Istanbulu usvojena je Povelja o evropskoj bezbednosti kojom se sukobi unutar država smatraju legitimnim predmetom brige međunarodne zajednice.



2002. - umro je Džejms Koburn, američki glumac.



2004. - Češki predsednik Vaclav Klaus potpisao je zakon kojim se nakon 140 godina ukida vojni rok, a od januara 2005. uvodi potpuno profesionalna vojska.

