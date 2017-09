Na današnji dan 18. septembra

Pregleda (30 dana / ukupno): 14 / 3735

1502. - Španski moreplovac italijanskog porekla Kristofer Kolumbo stigao u Kostariku, na četvrtom i poslednjem putovanju u Novi svet.

Postoje ličnosti koje izazivaju polemiku sve dok im se ime pamti. Primer Kristifora Kolumba, pronalazača Novog sveta, Admirala Indije, i inače kontradiktornog čoveka, jedan je od takvih primera u kome kontroverza postaje prirodna još od početka, i ide sjedinjena sa ličnošću gotovo kao nokat i meso. Detaljnije





"Bogatstvo čoveka ne čini bogatim, nego zauzetim".

- Kristofer Kolumbo

1709. - Rođen engleski pisac i leksikograf Semjuel Džonson, autor prvog modernog rečnika engleskog jezika, A Dictionary of the English Language, objavljenog 1755, potom temelja engleske književnosti više od jednog veka.

1739. - Potpisivanjem Beogradskog mira okončan rat Austrije i Turske, koji je počeo 1736. Austrija potisnuta sa Balkana, Turska se vratila na Dunav i Savu. Srbija ponovo postala deo Otomanskog carstva, Austrija prisiljena da Turcima vrati i Malu Vlašku i delove Bosne, dobijene Požarevačkim mirom 1718.

1759. - Francuzi posle vojnog poraza morali da Englezima prepuste provinciju Kvebek u Kanadi, u poslednjoj bici poginula oba komandanta, engleski Džejms Volf i francuski Luj Monkalm.

1783. - Umro je Leonard Ojler, švajcarski matematičar (*1707.)

1810. - U Čileu počeo ustanak protiv španske kolonijalne vlasti pod vođstvom Bernarda O'Iginsa, kasnije predsednika Čilea.

1819. - Rođen francuski fizičar Žan Fuko (Jean Foucault). Ogledom s klatnom dokazao rotaciju Zemlje. Izumeo žiroskop, usavršio teleskop i otkrio vrtložno-vihorne struje u metalnim masama.

1822. - Francuski egiptolog Žan-Fransoa Šampolion dešifrovao egipatsko pismo, hijeroglife.

1876. - Rođen je Milan Rakić, srpski pesnik i diplomata

1851. - Izašao prvi broj američkog dnevnika Njujork tajms, koji je osnovao Henri Džervis Rejmond.

1905. - Rođena je švedska filmska glumica Greta Luiza Gustafson, poznata kao Greta Garbo, jedna od najvećih glumica na filmu. Svetsku slavu stekla u Holivudu, a povukla se na vrhuncu karijere.

"Life would be so wonderful if we only knew what to do with it" (Život bi bio divan kada bismo znali šta da radimo s njim).

- Greta Garbo

1931. - Japan počeo napad na severoistočnu Kinu, Mandžuriju. 3. marta 1932. proglasio nezavisnost Mandžurije, na čelu sa svrgnutim kineskim carem Pu Jiem.

1934. - SSSR pristupio Ligi naroda.

1944. - Oklopne jedinice SAD pod komandom generala Džordža Patona posle teških borbi zauzele, u Drugom svetskom ratu, luku Brest, značajno vojno-pomorsko uporište u severozapadnoj Francuskoj.

1961. - U avionskoj nesreći iznad Severne Rodezije poginuo generalni sekretar Ujedinjenih nacija od 1953. Šveđanin Hjalmar Agne Dag Hamaršeld. Smrt prekinula njegovu misiju rešavanja kongoanske krize. Posthumno mu dodeljena Nobelova nagrada za mir.

1967. - Umro je Džon Kokroftov, engleski fizičar. (*1897).

1970. - Američki muzičar, najčuveniji rok-gitarista XX veka Džimi Hendriks (Jimi Hendrix), umro u 27. godini od prekomerne doze droge.

"When the power of love overcomes the love of power the world will know peace" (Kada moć ljubavi nadjača ljubav prema moći, svet će upoznati mir).

- Jimi Hendrix

1972. - Rođena je Ana Sofrenović, srpska glumica

1973. - Generalna skupština Ujedinjenih nacija aklamacijom je primila u članstvo Istočnu i Zapadnu Nemačku. U članstvo Ujedinjenih nacija primljeni su i Bahami.

1975. - Umro je Vladan Nedić, srpski književni istoričar

1981. - U Francuskoj je ukinuta smrtna kazna.

1982. - U masakru koji je, uz podršku izraelske vojske, počinila libanska hrišćanska milicija u palestinskim izbegličkim logorima Sabra i Šatila u Bejrutu, ubijeno najmanje 800 ljudi. Odmazda za atentat četiri dana ranije, u kom je ubijen predsednik Libana Bešir Džemajel.

1988. - Tokom antivladinih demonstracija u kojima je ubijeno na hiljade ljudi vojna hunta oborila vladu predsednika Burme Maunga Maunga.

1989. - Madjarska je prestala da bude socijalistička zemlja istočnog bloka i krenula je putem tranzicije ka demokratskom ustrojstvu po uzoru na zapadne demokratije.

1989. - Vlada Indije odlučila da obustavi vojne operacije protiv Tamilskih tigrova i da do kraja godine povuče trupe iz Šri Lanke.

1997. - Islamski teroristi u centru Kaira napali turistički autobus i ubili devet nemačkih turista i egipatskog vozača.

2001. - Okružni sud u Beogradu saopštio da je iz masovne grobnice u Batajnici kod Beograda iskopano najmanje 269 tela za koja se sumnja da su posmrtni ostaci kosovskih Albanaca ubijenih i poginulih na Kosovu 1999.

2004. - Posle 14 godina prekida, irački nacionalni avio-prevoznik Iraki ervejz obnovio međunarodne letove.

2005. - Posle 30 godina sukoba, u Avganistanu održani prvi parlamentarni i pokrajinski izbori od 1969.

2002. - Umrla je Margita Stefanović Magi, srpska muzičarka, klavijaturistkinja grupe Ekatarina Velika. (*1959)

2013. - Google obeležava 194 godine od rođena Loana Fukoa:

Fukoovo klatno je dobilo ime po francuskom fizičaru Leonu Fukou koji ga je upotrebio u svom eksperimentu zamišljenom da dokaže da Zemlja rotira oko svoje ose.

