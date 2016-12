Na današnji dan, 20. decembra Dušan Stefan Nemanjić i Štajnbek

Pregleda (30 dana / ukupno): 126 / 2249

1355. - Umro je srpski car Dušan Stefan Nemanjić, sin kraljaStefana Dečanskog, kralj Srbije od 1331. U Skoplju je 1346. krunisan za cara Srba, Grka i Arbanasa. U vreme njegove vladavine Srbija je bila na vrhuncu moći, prostirala se od Korintskog zaliva na jugu do Dunava na severu i od Jadrana na zapadu do Egejskog mora na istoku. Odnose u državi uredio je zbirkom zakona (Dušanov zakonik) koja je objavljena 1349, a dopunjena 1354. i koju istoričari smatraju ustavom tadašnje feudalne srpske države. Sahranjen je u manastiru Svetih Arhanđela kod Prizrena koji je u vreme turskih osvajanja srušen do temelja.

1582. - U Francuskoj je prihvaćen Gregorijanski kalendar.

1795. - Rođen je nemački istoričar Leopold fon Ranke, osnivač moderne građanske istoriografije. Pored romansko-germanske, bavio se i istorijom jugoistočne Evrope, posebno istorijom Srba i Turaka, pri čemu mu je savetnik i saradnik bio Vuk Karadžić. Njegovo delo "Srpska revolucija" (1829) smatra se jednom od najboljih knjiga o Prvom i Drugom srpskom ustanku.

1912. - U Londonu je počela mirovna konferencija Turske i balkanskih zemalja, posle pobede balkanskih saveznika i osvajanja gotovo svih turskih poseda u Evropi. Konferencija je završena potpisivanjem Londonskog mirovnog ugovora 30. maja 1913, kojim se Turska odrekla evropskih provincija do linije Enos-Midija, ali su sukobi među balkanskim saveznicima oko razgraničenja vodili u novi rat.

1915. - Pošto su potučene u teškoj bici sa Turcima na Galipolju, britanska, australijska i novozelandska vojska su isvršile evakuaciju oko 90000 svojih vojnika.

1933. - U njujorku je održana premijera filma u kome je po prvi put igrao Fred Aster (Fred Astaire) buduća velika američka filmska zvezda, igrač, koreograf i pevač. U filmu je sa njim igrala i Džindžer Rodžers (Ginger Rogers). Ovaj igrački i glumački par je dostigao veliku popularnost i igrao u mnogin nezaboravnim i veoma uspešnim filmovima.

1937. - Umro je nemački general Erih Ludendorf, jedan od ključnih nemačkih komandanata u Prvom svetskom ratu. Smenjen je 1918. nakon neuspelih ofanziva u proleće i leto te godine. Bio je poslanik nacionalsocijalističke stranke u Rajhstagu (1924-28) i jedan je od ideologa kasnije nacističke agresivne vojne doktrine i pobornik totalnog rata.

1945. - Karl Rener je izabran za prvog predsednika austrijske Druge republike.

1955. - Rođena je Dara Džokić (Beograd, 20. decembar 1955) je srpska glumica. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u rodnom gradu (na Zvezdari), nakon čega je upisala Fakultet dramskih umetnosti. Diplomirala je u klasi profesora Minje Dedića, a prvu ulogu je dobila u pozorištu Atelje 212. U njemu radi i danas, ali je gostovala i na scenama Beogradskog dramskog pozorišta, Narodnog pozorišta u Beogradu i Zvezdara teatra. Bila je učesnik festivala u Budvi, Subotici i Splitu. Glumila je u velikom broju filmova i serija i dobitnica je brojnih nagrada. Udovica je novinara Bogdana Tirnanića, sa kojim ima kćerku Jovanu.

1957. - Rodjena je američka glumica, fotomodel, Bo Derek, pod pravim imenom Meri Ketlin Kolins (Mary Cathleen Collins) koja se proslavila kao glamurozni seks simbol u filmovima 'Desetka', 'Tarzan', 'Bolero' i drugim.

1960. - Osnovan je Front nacionalnog oslobođenja JužnogVijetnama, komunističko političko krilo antiameričkih gerilskih snaga Vijetkong.

1964. - Rođen je Mlađan Dinkić (Beograd, 20. decembar 1964) je srpski političar, muzičar, kompozitor, ministar finansija i privrede i predsednik stranke Ujedinjeni regioni Srbije. Bio je ministar ekonomije i regionalnog razvoja u vladama Republike Srbije od 2007. do 2011., kao i ministar finansija od 2004. do 2006. Na mesto predsednika G17 PLUS je došao septembra 2006. kao jedini kandidat za to mesto, posle nesuglasica sa dotadašnjim predsednikom Miroljubom Labusom.

1968. - Umro je američki pisac Džon Stajnbek (John Steinbeck), dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1962. Postao je slavan tridesetih godina 20. veka s romanima koji se bave posledicama velike ekonomske krize i pobunom nekonformističke mlade generacije ("Plodovi gneva" "Zima našeg nezadovoljstva", "Istočno od raja").

1970. - Pod pritiskom radničkih nemira i štrajkova, ostavku jepodneo šef vladajuće Poljske ujedinjene radničke partije (komunisti) Vladislav Gomulka. Nasledio ga je Edvard Gjerek.

1971. - Predsednik Pakistana Aga Mohamed Jahja Kan podneo je ostavku posle poraza pakistanskih trupa u ratu s Indijom u Istočnom Pakistanu (Bangladeš) i predao je vlast Zulfikaru Ali Butu.

1973. - U Madridu je ubijen španski premijer i blizak saradnik generala Franka, Luis Karero Blanko, u eksploziji bombe aktivirane kad je naišao njegov automobil.

1974. - Umro je srpski vajar Risto Stijović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Autor je mnogih spomenika, izvanredno stilizovanih životinja i ptica u kamenu, a najbolja dela ostvario je u drvetu koje je obrađivao virtuoznom veštinom.

1982. - U 95. godini umro je u Ženevi (Švajcarska) Artur Rubinštajn (Arthur Rubinstein), američki pijanista jevrejskog porekla, rodjen u Poljskoj, 28 januara 1887. On je jedan od najčuvenijih virtuoza klavira u 20. veku, posebno poznat po interpretacijama Šopena i novije španske klavirske muzike.

1986. - U najvećim demonstracijama od početka Kulturne revolucije u Kini, preko 30.000 studenata protestovalo je u Šangaju tražeći demokratske slobode.

1987. - U najtežoj mirnodopskoj nesreći na moru, sudar filipinskog feribota "Dona Paz" i jednog tankera preživelo je samo 11 od 4.397 putnika i članova posade feribota. Feribot "Dona Paz" je bio registrovan za prevoz najviše 1.500 ljudi.

1989. - SAD su počele invaziju Paname s 12.000 vojnika, kojima sepridružilo još toliko američkih vojnika stacioniranih u Panami, radi zbacivanja bivšeg američkog štićenika premijera Manuela Antonija Norijege.

1990. - Šef sovjetske diplomatije Eduard Ševardnadze, ključna ličnost sovjetskih reformi koje su dovele do okončanja hladnog rata, podneo je ostavku upozorivši parlament na opasnost uspostavljanja diktatorskog poretka u zemlji.

1991. - Predsednik reformske vlade SFR Jugoslavije Ante Marković podneo je ostavku, zbog opstrukcije reformskog programa savezne vlade koju su sprovodili republički politički lideri. Marković nije želeo da prihvati da prihvati savezni budžet koji je nazvao "ratnim budžetom". Nakon njegove ostavke reforme su zaustavljene, a Jugoslavija se ubrzo raspala u krvavom ratu.

1992. - U SR Jugoslaviji su održani prevremeni savezni,republički i lokalni izbori. Na izborima za predsednika Srbije Slobodan Milošević pobedio je u prvom krugu Milana Panića. Predstavnici opozicije ukazali su na brojne nepravilnosti i manipulacije tokom izbora.

1995. - Američki avion "Boing 757" sa 164 putnika i člana posade, koji je leteo od Majamija ka kolumbijskom gradu Kali, srušio se u planinama jugozapadne Kolumbije. Nesreću je preživelo četvoro ljudi i jedan pas.

1996. - U Beograd je doputovala Komisija OEBS na čelu sa bivšim španskim premijerom Felipeom Gonzalesom da ispita regularnost lokalnih izbora u Srbiji, nakon što je, pod pritiskom inostrane javnosti i svakodnevnih protesta širom Srbije, predsednik Slobodan Milošević bio prisiljen da prihvati arbitražu OEBS.

1996. - Karl Sejgan ili Karl Segan (engl. Carl Sagan, IPA: /ˈseɪgən/; 9. novembar 1934 — 20. decembar 1996.) je bio američki astronom, astrobiolog, popularizator nauke i pisac popularnih knjiga iz nauke. Rođen je u Bruklinu u Njujorku. Pionir je egzobiologije. Mnogo je doprineo popularizaciji projekta SETI i među prvim je pisao o teraformiranju. Širom sveta je poznat po popularnonaučnim knjigama i kao koautor nagrađivane televizijske serije Kosmos i istoimene propratne knjige. Takođe je napisao roman Kontakt, ekranizovan u istoimenom filmu iz 1997. sa Džodi Foster u glavnoj ulozi. Često je kritikovao pseudonauku.

1998. - Amerikanka nigerijskog porekla Nkem Čukvu rodilaje osmorke, što je bio prvi takav poznat slučaj. Najmanja beba umrla je sedam dana kasnije.

1999. - Na osnovu optužnice Međunarodnog suda za ratne zločine, pripadnici mirovnih snaga u Bosni (SFOR) uhapsili su general-potpukovnika Vojske Republike Srpske Stanislava Galića, komandanta Sarajevsko-romanijskog korpusa od oktobra 1992. do penzionisanja u maju 1994. Galića je 5. decembra 2003.godine Haški tribunal osudio na 20 godina zatvora zbog zločina protiv čocečnosti nad civilima u Sarajevu od 1992. do 1994.godine.

2001. - Savet bezbednosti UN usvojio je rezoluciju o slanju "Međunarodnih bezbednosnih snaga za pomoć Avganistanu" (ISAF) pod komandom Velike Britanije, kao podršku privremenoj antitalibanskoj vladi.

2001. - U 95. godini umro je bivši predsednik Senegala (1960-80) Leopold Sedar Sengor. Poznat i kao jedan od najznačajnijih frankofonskih pesnika, Sengor je bio prvi Afrikanac koji je postao član francuske Akademije nauka i umetnosti. Napisao je nekoliko knjiga, a za jednu od njih je predgovor napisao čak Žan-Pol Sartr.

2002. - U Nemačkoj je, na osnovu poternice Interpola, uhapšena vlasnica propale piramidalne "Dafiment banke" Dafina Milanović i izručena Beogradu, gde je optužena za proneveru oko 19 miliona nemačkih maraka.

2009. - Umrla je Britani En Bertoloti (engl. Brittany Anne Bertolotti), poznatija kao Britani Merfi, bila je američka glumica, rođena 10. novembra 1977. godine u Atlanti (Džordžija), a preminula 20. decembra 2009. od srčanog udara.

2012. - Google slavi 200 godina bra'e Grim

Braća Grim su znali i srpski jezik i deo bajki su preuzeli sa srpskog jezika. Bili su i u vezi sa Vukom Stefanovićem Karadžićem.[1]

