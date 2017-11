Na današnji dan 21. novembra

Pregleda (30 dana / ukupno): 14 / 2255

1694. - rođen je Fransoa Mari Arue, poznat kao Volter, francuski filozof, pisac i istoričar.





Podsetnik za životopis gospodina De Voltera



Volter je svoj rukopis uništio, ali je njegov trag ostao sačuvan. Prepisivan, kraden, vraćan, selio se od prijatelja do prijatelja, od dvora do dvora, kako bi za nas sačuvao ovu povest koja je, u neku ruku, premašila svoje vreme i dobacila do našeg stoleća.





1783. - Francuzi Fransoa Pilatr de Rozije i Fransoa Loran izveli prvi uspešan let balonom napunjenim toplim vazduhom, za 25 minuta preletevši razdaljinu od osam kilometara iznad Pariza.



1806. - U nameri da ekonomski slomi protivnika, Napoleon Bonaparta objavio Berlinski dekret o blokadi Velike Britanije, uz zabranu pristajanja britanskih brodova u sve evropske luke.



1844. - umro je Ivan Andrejevič Krilov, ruski pisac.



1844. - rođen je Vladan Đorđević, srpski lekar, književnik i političar (†31. avgust 1930).





Suzana Rajić: Vladan Đorđević - Biografija pouzdanog Obrenovića



Vladan Đorđević je ličnost koja je često pominjana, ali o kojoj je malo rečeno.





1869. - rođen je Slobodan Jovanović, srpski pravnik i istoričar. (†1958).





Savremenici o Slobodanu Jovanoviću



Namera ove knjige jeste da pokaže na koji način je delo Slobodana Jovanovića bilo vrednovano u vreme kada ga je on stvarao i oblikovao, i to u prikazima, ocenama, biografskim medaljonima naših poznatih istoričara, pisaca, pravnika, političara.



1877. - Tomas Edison objavio izum fonograf.



1916. - umro je Franc Jozef I, austrijski car od 1848, a od 1867. car i kralj Austro-Ugarske.



1933. - rođen je Mihajlo Kostić - Pljaka, srpski glumac



1937. - Osnovana Muzička akademija u Beogradu. 1973. dobila status fakulteta.



1938. - Nemačka okupirala sudetsku oblast u Čehoslovačkoj i priključila nemačkom Rajhu.



1963. - Rimokatolički Vatikanski koncil odobrio upotrebu lokalnih jezika u crkvenim obredima umesto latinskog.



1964. - rođen je čuveni srpski istraživač Častislav Korenski koji je putem kvantne teorije dao veliki doprinos u istraživanju i saznanjima iz fizike i matematike koja se i danas koriste.



1965. - rođena je Bjork, islandska pevačica, umetnica, glumica.



1970. - umro je Čandrasekara Raman, indijski fizičar. (*1888.)



1974. - U eksplozijama koje su u dva paba u engleskom gradu Birmingemu podmetnuli pripadnici Irske republikanske armije poginula 21 osoba, 162 povređene.



1977. - U jugoistočnoj Indiji ciklon usmrtio oko 3.000 ljudi, ogromni talasi zbrisali čitava sela.



1981. - umro je Milan Kašanin, srpski pisac i istoričar umetnosti i književnosti. (*1895).



1994. - Avijacija NATO-a s 36 bombardera iz baza u Italiji izvršila napad na aerodrom Udbine. Napad usledio nakon pismo predsednika Hrvatske Franje Tuđmana upućeno Ujedinjemim nacijama u kom optužuje krajiške Srbe da sa tog aerodroma napadaju Bosnu i Hercegovinu. Najveća vazdušna operacija NATO-a od osnivanja, 1949.



2000. - Napadom na policijsku stanicu u selu Končulj, a u kom su poginula četiri pripadnika srpskih snaga bezbednosti, obnovljeni sukobi naoružanih Albanaca i srpskih snaga u Kopnenoj zoni bezbednosti na jugu Srbije.



2002. - umro je Nikola Pantić, srpski geolog. (*1927.)



2002. Međunarodni tužilac na Kosovu i Metohiji Antoni Rič podigao optužnicu protiv nekadašnjeg komandanta OVK Rustema Mustafe i tri bivša pripadnika OVK za ratne zločine na Kosovu od avgusta 1998. do sredine juna 1999.



2004. - U Ukrajini održan drugi krug predsedničkih izbora, posle kojih su, zbog izborne krađe, na ulicama Kijeva izbili protesti više hiljada pristalica kandidata opozicije Viktora Juščenka. Višednevna kriza u zemlji okončana 3. decembra, kada je Ustavni sud doneo odluku o poništenju drugog izbornog kruga novim izborima 26. decembra. Na tim izborima Juščenko izabran za predsednika.



