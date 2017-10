Na današnji dan 27. oktobra

Pregleda (30 dana / ukupno): 7 / 2271

1505. - umro je Ivan III Vasiljevič, ruski vladar.



1553. - umro je Migel Serveto, španski lekar i teolog.



1728. - rođen je Džejms Kuk, engleski istraživač, poznat kao Kapetan Kuk. (†1779).



1760. - rođen je Avgust fon Gnajzenau, pruski vojskovođa



1782. - rođen je Nikolo Paganini, italijanski violinista i kompozitor. (†1840).



1806. - Napoleonove trupe ušle u Berlin posle pobede nad Prusima u bici kod Jene.



1807. - U dvorcu u Fontenblou Napoleon Bonaparta i španski kralj Karlos IV potpisali sporazum o podeli Portugala.



1811. - rođen je Ajzak Merit Singer, američki pronalazač. (†1875).



1843. - U Srbiji osnovana državna pošta.



1846. - rođen je Mita Rakić, srpski književnik. (†1890).



1855. - rođen je Ivan Vladimirovič Mičurin, ruski biolog (†1935).



1858. - rođen je Teodor Ruzvelt, predsednik SAD od 1901. do 1909. (†1919).



1871. - Velika Britanija anektirala dijamantska polja u Kimberliju u Južnoj Africi.



1874. - rođen je Oven Jong, američki industijalac i advokat. (†1962).



1918. - Britanske, francuske i italijanske snage porazile, u Prvom svetskom ratu, austrijsku vojsku na italijanskom frontu.



1922. - Pod pritiskom fašističkog pokreta Benita Musolinija italijanska vlada podnela ostavku.



1927. - rođen je Stevan Mirković, general JNA.



1935. - Pušten u saobraćaj železničko-drumski „Pančevački most Kralja Petra II“ na Dunavu kod Beograda.



1952. - rođen je Roberto Beninji, italijanski filmski glumac, pisac i režiser.



1964. - rođen je Žarko Petrović, jugoslovenski odbojkaš. (†2007).



1966. - Generalna skupština Ujedinjenih nacija oduzela Južnoj Africi mandat nad Jugozapadnom Afrikom.



1968. - umrla je Lisa Mitner, austrijski fizičar. (*1878).



1969. - Razoran zemljotres pogodio Banju Luku.



1971. - Kongo promenio naziv države u Republika Zair.



1973. - Mirovne snage UN stigle u Kairo da uspostave liniju razdvajanja egipatskih i izraelskih snaga.



1975. - rođen je Predrag Drobnjak, crnogorski košarkaš.



1978. - Egipatski predsednik Anvar el Sadat i izraelski premijer Menahem Begin dobili Nobelovu nagradu za mir.



1991. - Sovjetska republika Turkmenistan proglasila nezavisnost od SSSR.



1995. - umro je Slobodan Selenić, srpski književnik.



1998. - Gerhard Šreder preuzeo dužnost kancelara Nemačke pošto je Helmut Kol, izgubivši na izborima, podneo ostavku.



1998. - Savet NATO odložio, na neodređeno vreme, aktivirajuću naredbu o vojnoj intervenciji protiv ciljeva u Jugoslaviji pošto su srpske vlasti povukle vojsku na Kosovu u kasarne i smanjile policijske snage u Pokrajini.



1999. - Naoružani napadači upali u parlament Jermenije u Jerevanu i ubili devet osoba, uključujući premijera Vazgena Sarksijana, predsednika Parlamenta Karena Demirkijana, dva njegova zamenika i jednog ministra.



2000. - Zbog jake oluje, ronilačka ekipa nije uspela da uđe u podmornicu „Kursk“. Dan ranije otkriveni dokazi da su 23 mornara preživela prvu eksploziju zbog koje je ta ruska atomska podmornica potonula 12. avgusta u Barencovom moru. Stručnjaci procenili da mornari nisu mogli živeti duže od osam sati od početka katastrofe u kojoj je svih 118 članova posade izgubilo život.



2001. - Švedski dnevnik „Ekspresen“ preneo izjavu Kristera Petersona, koji je oslobođen optužbi za ubistvo švedskog premijera Ulofa Palmea 1986, da on jeste ubio premijera.

