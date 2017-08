Na današnji dan 30. avgusta Kamila Lekberj

Pregleda (30 dana / ukupno): 13 / 4091

30. p. n. e. - Umrla je Kleopatra VII, poslednja egipatska kraljica iz dinastije Ptolemejida.

1401. - Rođen je Georgije Sfrances, vizantijski diplomata i istoričar († 1477.).

1483. - Umro je Luj XI, francuski kralj. (*1423).

1645. - Holanđani i američki Indijanci sklopili su primirje u Nju Amsterdamu (Njujork).

Zoin Mihailo: "Amerikanci su postigli primirje sa Indijancima tek kad su od Indijanaca napravili manjinu."

1748. Rođen je Žak Luj David, najznačajniji predstavnik klasicizma u francuskom slikarstvu, dvorski slikar Napoleona Bonaparte. Izvršio je veliki uticaj na likovnu umetnost, ali su njegovi sledbenici uglavnom završili u šablonu akademizma ("Zakletva Horacija", "Napoleonovo krunisanje", "Porodica Žerar", Ubijeni Mara", "Gospodja Rekamje").

Rekao je: "To give a body and a perfect form to one's thought, this - and only this - is to be an artist."

1757. - Ruska armija je u Sedmogodišnjem ratu, pod komandom maršala Stepana Fjodoroviča Apraksina, porazila pruske trupe u bici kod Gros Jegersdorfa.

1797. Rođena engleska knjizevnica Meri Šeli autorka romana "Frankeštajn", supruga pesnika Persi Biš Šelija.

1841. - Rođen je Đena Branovački, srpski narodni dobrotvor. († 1882.)

1871. - Rođen je Ernest Raderford, britanski fizičar, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1908.

1881. - Francuski inženjer Kleman Ader patentirao je u Nemačkoj prvi stereofonski zvučni sistem.

1914. - U bici kod Tanenberga u Prvom svetskom ratu nemačka Osma armija pod komandom generala Paula fon Hindenburga potukla je Drugu rusku armiju generala Aleksandra Samsonova, koja je izgubila oko 30.000 ljudi. General Samsonov je izvršio samoubistvo.

1918. - Prilikom posete fabrici „Miheljson“ u atentatu je ranjen Vladimir Ilič Lenjin. U lidera Sovjetske Rusije pucale su pripadnice Socijal-revolucionarne partije Fanja Kaplan i njena sestra Dora.

1929. - Umro je Ivo Vojnović, dubrovački književnik. (*1857).

1933. - Rođen je Predrag Preža Milinković, srpski glumac (†1998).

1940. - U Beču su završeni razgovori predstavnika Nemačke, Italije, Rumunije i Mađarske (Bečka arbitraža) na kojima su Nemačka i Italija prisilile Rumuniju da ustupi Bugarskoj južnu Dobrudžu, a Mađarskoj deo Transilvanije.

1942. - Umro je Sava Šumanović, srpski slikar.

1944. - Sovjetska armija je u Drugom svetskom ratu zauzela naftna polja u Ploeštiju u Rumuniji, čime je nemačku vojsku lišila važnog izvora snabdevanja gorivom.

1945. - Velika Britanija je ponovo uspostavila svoju vlast u Hong Kongu, nakon tri godine i sedam meseci japanske okupacije.

1954. - Rođen je Aleksandar Lukašenko, beloruski političar.

1954. - Rođen je Guy Kawasaki, biznismen. Rekao je:

"Dobra ideja je oko deset procenata, dok je implementacija, naporan rad i sreća devedeset procenata."

1957. - Senator Strom Turmond iz Južne Karoline postavio je novi rekord u opstrukciji američkog Kongresa govoreći više od 24 sata protiv predloga zakona o građanskim pravima.

1963. - Između sedišta vlada SSSR i SAD, Kremlja i Bele kuće, lideri Nikita Hruščov i Džon Kenedi uspostavili su posle kubanske krize, koja je zapretila opštim nuklearnim sukobom, direktnu telefonsku vezu, poznatu kao „crveni telefon“.

1969. - Rođen je Nebojša Glogovac, srpski glumac.

Zoin Mihailo: "Glogovac zna da se ne isplati biti dobar. Zato je odličan."

1972. - Rođena je Kameron Dijaz, američka filmska glumica.

Rekla je: "Odrasla sam sa previše dečaka. Zato, verovatno i imam previše testosterona za jednu ženu."

1973. - Kenija je zabranila lov na slonove i trgovinu slonovačom.

1974. - Rođena je švedska spisateljica Kamila Lekberj. U prevodu na srpski jezik su knjige: Ledena princeza i Propovednik.

1974. - Kod Zagreba se dogodila teška železnička nesreća u kojoj je izgubilo život oko 150 ljudi. To je bila najveća železnička nesreća u istoriji jugoslovenskog saobraćaja.

1981. - Umro je Mohamad Ali Radžai, predsednik Irana.

1981. - Umro je Mohamad Džavad Bahonar, premijer Irana.

1982. - Rođen je Endi Podik, američki teniser.

Rekao je: "U jednom trenutku života, imaćete stvar koja vam je potrebna i razlog zbog čega vam više ne treba".

1992. - Prekinuta je petomesečna srpska opsada Goražda. U skladu sa dogovorom u Londonu, komanda bosanskih Srba povukla je oko 1.000 svojih vojnika.

1995. - Avioni NATO-a počeli su seriju napada na srpske položaje u Bosni u pokušaju da prisile rukovodstvo bosanskih Srba da prihvati mirovni plan za BiH. Napadi su usledili dva dana nakon što je u nameštenom minobacačkom napadu na Sarajevo ubijeno 37 ljudi, a obustavljeni su 14. septembra, kada su Srbi potpisali sporazum o povlačenju teškog naoružanja na 20 kilometara od Sarajeva.

1997. - Umrla je Dajana Spenser, britanska princeza od Velsa.

2001. - Oko 438 izbeglica, mahom iz Avganistana, koji su spašeni sa feribota koji je tonuo, nastavilo je da umire na norveškom teretnom brodu, jer im Australija nije dozvolila ulazak u tu zemlju.

2003. Umro američki glumac Čarls Bronson, zvezda akcionih filmova iz 1960-ih i 1970-tih.

2004. Na Ilidži kod Sarajeva uhapšen Ramiz Delalić-Ćelo, osumnjičen da je 1. marta 1992. na svadbi na Baščaršiji ubio jednog od svatova Srbina Nikolu Gardovića. To ubistvo produbilo je poremećene međunacionalne odnose i ubrzalo početak rata u Bosni i Hercegovini.

2006. Umro egipatski pisac i dobitnik Nobelove nagrade za knjiženost 1988. Nagib Mahfuz.

