Na današnji dan, 3. jula

321. - Car Konstantin I, prvi rimski vladar hrišćanske vere, proglasio je nedelju za dan odmora i verskog obreda.

Zoin Mihailo: "Hvala caru Konstantinu koji je proglasio nedelju za dan odmora, ali kao dan odmora je zagarantovana samo nezaposlenima."

419. - Rođen je Valentinijan III, zapadnorimski car († 455.)

1423. - Rođen je Luj XI, francuski kralj. († 1483.)

1583. - Ruski car Ivan Grozni ubio je, u nastupu gneva, sina. Ovaj autokrata sproveo je značajne reforme u Rusiji, a zbog okrutnog odnosa prema boljarima dobio je naziv Grozni. Kao tragični lik bio je inspiracija slikarima, muzičarima, književnicima, filmskim rediteljima...

1608. - Francuski istraživač Samjuel de Šamplen osnovao je kanadski grad Kvebek.

1642. - Umrla je Marija de Mediči, francuska kraljica.

1775. - General Džordž Vašington, kasnije izabran za prvog predsednika SAD (1789), zvanično je preuzeo komandu nad vojskom kolonista u Američkom ratu za nezavisnost.

1848. - Pokrenut austrijski dnevni list Štampa (Die Presse).

1849. - Francuske trupe su ušle u Rim savladavši otpor snaga Đuzepea Garibaldija i ponovo ustoličile poglavara rimokatoličke crkve papu Pija IX.

1881. - Počela izgradnja Srpskih železnica.

Zoin Mihailo: "Pruga uskog koloseka se vremenom kod nas sve više sužava."

1881. - Pod pritiskom Velike Britanije, Turska je potpisala konvenciju s Grčkom kojom su Grci dobili Tesaliju i delove Epira.

1883. - Rođen je Franc Kafka, austrijski pisac. († 1924.)

1904. - Umro je Teodor Hercl, osnivač i lider cionističkog pokreta.

1937. - Rođen je Milovan Danojlić, srpski pisac.

Iznuđene ispovesti

1939. Ljubivoje Ršumović (Ljubiš, 3. jul 1939) je srpski pesnik. Poznat je po svojoj poeziji za decu. Rođen 1939. godine u Ljubišu na Zlatiboru u porodici Milese i Mihaila Ršumovića. Dalji preci su mu Okiljevići od Gacka. Školovao se u Ljubišu, Čajetini, Užicu i Beogradu. Diplomirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu, na Odseku komparativne književnosti. U Beogradu je upoznao Duška Radovića, pod čijim uticajem je počeo da piše pesme za decu. Radio je na Radio Beogradu, zatim na Televiziji Beograd, gde je bio autor emisija za decu „Hiljadu zašto“, „Hajde da rastemo“ i „Fazoni i fore“. Upravni odbor Udruženja književnika Srbije ga je 30. marta 2012. predložio za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti. Danas živi u Beogradu. Bio je direktor pozorišta „Boška Buha“, a sada je predsednik Kulturno-prosvetne zajednice Srbije.

1940. - Britanci su onesposobili veliki deo francuske flote stacionirane u Oranu u severnoj Africi da ne bi došle u posed Nemačke. Francuzi nisu pristali da, nakon kapitulacije Francuske, predaju flotu dobrovoljno, pa je najveći deo uništen, a poginulo je preko 1.000 francuskih mornara.

1944. - sovjetske trupe su u Drugom svetskom ratu oslobodile glavni grad Belorusije Minsk i zarobile 100.000 nemačkih vojnika.

1953. Dragan Velikić (Beograd, 3. jul 1953) je srpski književnik. Odrastao je u Puli. Diplomirao je svetsku književnost na beogradskom Filološkom fakultetu. Od 1994. do 1999. godine bio je urednik izdavačke delatnosti Radija B92. Pisao je kolumne za Nin, Vreme, Danas i Reporter. U junu 2005. godine postavljen je za ambasadora Srbije i Crne Gore u Beču, a nakon proglašenja crnogorske nezavisnosti u maju 2006, nastavlja da obavlja tu funkciju kao ambasador Srbije. Sa tog mesta je povučen nakon austrijskog priznanja samoproklamovane nezavisnosti AP Kosovo i Metohija. Kasnije je vraćen na tu dužnost, zajedno sa ostalim ambasadorima republike Srbije. Dobitnik je Ninove nagrade za roman "Ruski prozor" 2007. godine. Dragan Velikić (Beograd 1953), književnik, diplomirao svetsku književnost sa teorijom književnosti na beogradskom Filološkom fakultetu. Od 1994. do 1999. bio je urednik izdavačke delatnosti Radija B92. Pisao je kolumne za NIN, Vreme, Danas i Reporter. Od juna 2005. do novembra 2009. bio je ambasador Republike Srbije u Austriji. Romani: Via Pula (19881, 19892, 19903, 20084; Nagrada Miloš Crnjanski), Astragan (19911, 19922, 19963, 20084), Hamsin 51 (19931, 19952), Severni zid (19951, 19962, 20133, stipendija Fonda Borislav Pekić), Danteov trg (19971, 19982, 20133), Slučaj Bremen (20011, 20022), Dosije Domaševski (20031, 20042), Ruski prozor (2007, 16 izdanja, Ninova nagrada za roman godine, Nagrada Meša Selimović i Srednjoevropska nagrada za književnost) i Bonavia (20121,2,3 ). Knjige priča: Pogrešan pokret (1983), Staklena bašta (1985) i Beograd i druge priče (2009). Knjige eseja: YU-tlantida (1993), Deponija (1994), Stanje stvari (1998), Pseća pošta (2006), i O piscima i gradovima (2010). Knjiga intervjua: 39,5 (2011). Knjige Dragana Velikića prevedene su na petnaest evropskih jezika. Zastupljen je u domaćim i inostranim antologijama proze. Za svoju književnost 2013. dobio je Nagradu grada Budimpešte.

1954. - U Velikoj Britaniji je ukinuto racionisano snabdevanje hranom uvedeno tokom i po završetku Drugog svetskog rata.

1962. - Alžir je stekao nezavisnost posle 132 godine francuske kolonijalne vlasti.

1962. - Rođen je Tom Kruz, američki glumac.

Zoin Mihailo: "Misija je nemoguća, ali je najbitnije da se ne prekida."

1965. - Rođen je Koni Nilsen, danska glumica.

1969. - Jedan od osnivača engleske rok grupe „Rolingstons“ Brajan Džons utopio se u svom bazenu pod dejstvom prekomerne količine droge.

1971. Džejms Daglas Morison (eng. James Douglas Morrison; Melburn, 8. decembar 1943 — Pariz, 3. jul 1971) je bio američki pevač, tekstopisac, pisac i pesnik. Bio je pevač i vođa rok grupe Dorsi i smatran je za jednog od najharizmatičnijih pevača u istoriji rok muzike. Takođe je i autor nekoliko knjiga pesama, kratkih dokumentarnih filmova i ranih muzičkih spotova. Morisonova smrt u 27. godini je zaprepastila njegove obožavatelje. Okolnosti njegove smrti i tajna sahrana su bile predmet beskrajnih glasina i igrali su značajnu ulogu u mistici koja nastavlja da ga okružuje.

Zoin Mihailo: "Džim Morison je ostavio vrata otvorena."

1972. - Indija i Pakistan su potpisali mirovni sporazum, čime je okončan sukob izazvan 1971. građanskim ratom u Istočnom Pakistanu (Bangladeš).

1975. - Vuk Jeremić (Beograd, 3. jul 1975) je srpski političar,diplomata. Bivši predsednik Generalne skupštine Organizacije ujedinjenih nacija i bivši ministar spoljnih poslova u Vladi Mirka Cvetkovića. Osnivač je i predsednik Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj.

1983. - Rođen je Risto Lakić, crnogorski fudbaler.

1987. - Klaus Barbi, lokalni šef Gestapoa, nazvan „kasapin iz Liona“, osuđen je u Francuskoj na doživotnu robiju.

1987. - Rođen je Sebastijan Fetel, nemački vozač Formule 1.

1988. - Raketa sa američkog ratnog broda „Vensen“ oborila je iznad Persijskog zaliva u poslednjoj sedmici iransko-iračkog rata iranski putnički avion „Erbas A300“. Poginulo je svih 290 ljudi u letilici.

1995. - Jugoslovenski košarkaši postali su evropski šampioni na prvenstvu u Atini. Pobeda je burno proslavljena u zemlji, a oduševljenje je bilo pojačano i zbog trogodišnje međunarodne izolacije SR Jugoslavije.

1996. - Predsednik Rusije Boris Jeljcin pobedio je u drugom izbornom krugu komunističkog kandidata Genadija Zjuganova, i time započeo drugi predsednički mandat.

2001. - Na prvom pojavljivanju pred Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu bivši predsednik SRJ Slobodan Milošević izjavio je da ne priznaje taj sud i odbio da se izjasni o optužnici koja ga tereti za progon, deportaciju i ubijanje kosovskih Albanaca 1999.

2001. - Ruski avion „Tupoljev Tu-154“ srušio se kod Irkutska. Poginulo je svih 145 putnika i članova posade.

