Na današnji dan 5. oktobra Zoran Živković i Stiv Džobs

610.- U Carigradu, u crkvi Presvete Mudrosti (Aja Sofija) Iraklije (610.-641.) krunisan za novog istočnorimskog (vizantijskog) cara. Iraklije je ostao upamćen kao veliki vojskovođa i reformator vizantijskog vojnog i administrativnog sistema.

1056. - Umro je Henrik III, car Svetog rimskog carstva. (* 1017.)

1511. - Papa Julije II osnovao je Svetu ligu Aragona, Venecije i Papske države sa ciljem da odbrani jedinstvo crkve, ali i da istera Francuze iz Italije.

1713. - Rođen je Deni Didro, francuski filozof i pisac († 1784.)

1796. - Pod pritiskom Francuske, Španija je objavila rat Velikoj Britaniji, koji je završen katastrofalnim porazom francusko-španske flote 1805. u bici kod Trafalgara.

1829. - Rođen je Čester A. Artur, američki političar. († 1886.)

"The extravagant expenditure of public money is an evil not to be measured by the value of that money to the people who are taxed for it" (Ekstravagantno trošenje javnog novca je zlo koje se ne može meriti vrednošću tog novca za ljude od kojih je uzet). - Chester A. Arthur

1864. - Rođen je Luj Limijer, francuski hemičar i industrijalac.

1880. - Umro je Žak Ofenbah, francuski kompozitor nemačkog porekla (* 1819.)

1883. - Prvi evropski transkontinentalni ekspresni voz „Orijent ekspres“ krenuo je iz Pariza za Istanbul.

1908. - Bugarski knez, nemački princ Ferdinand Koburg proglasio je nezavisnost Bugarske od Otomanskog carstva, a sebe carem Ferdinandom I.

1910. - Portugal je posle obaranja kralja Manuela II proglašena republikom pod predsednikom Žuakimom Teofilom Fernandešom Bragom.

1915. - Snažnom artiljerijskom vatrom duž celog fronta na Dunavu, Savi i Drini, u Prvom svetskom ratu počela je ofanziva Centralnih sila na Srbiju.

1933. - Umro je Nikolaj Judenič, ruski general (* 1862.)

1936. Rođen je Vaclav Havel (češ. Václav Havel; Prag, 5. oktobar 1936 — Vlčice, 18. decembar 2011) je bio češki političar i jedan od ključnih ljudi tokom pokreta Plišana revolucija. Havel je bio poslednji predsednik Čehoslovačke i prvi predsednik Češke.

"Mislim da pozorište uvek treba da bude pomalo sumnjivo". - Vaclav Havel

1938. - Predsednik Čehoslovačke Eduard Beneš podneo je ostavku i otišao u izbeglištvo, nakon što je pod pritiskom Velike Britanije i Francuske prihvatio Minhenski sporazum kojim je Sudetska oblast ustupljena Hitlerovoj Nemačkoj.

1940. - Rođena je Milena Dravić, srpska glumica.

1948. - Rođen je Zoran Živković, srpski pisac.

1954. - Velika Britanija, SAD, FNR Jugoslavija i Italija su potpisale Londonski sporazum o ukidanju Slobodne zone Trsta i dodeli zone B i manjeg dela zone A Jugoslaviji, a većeg dela zone A sa gradom Trstom Italiji.

1957. - Umro je Hoze Andrade, urugvajski fudbaler. (* 1901.)

1962. - Bitsli su objavili svoj prvi singl "Love Me Do".

1964. - U Zapadni Berlin je kroz tajno iskopan tunel ispod Berlinskog zida pobeglo 57 državljana Istočne Nemačke, što je bilo najveće masovno bekstvo od izgradnje zida 1961.

1969. - Bi Bi Si je emitovao prvu epizodu serije „Leteći cirkus Monti Pajtona“, koja je postala kultna emisija širom sveta.

1973. - Umrla je Milunka Savić, srpska heroina Balkanskih i Prvog srpskog rata. (* 1888.)

1974. - Pet ljudi je poginulo, a 35 ranjeno u eksploziji bombi koje su irski nacionalisti bacili u dva bara u mestu Gildford u Engleskoj.

1983. - Lider poljskog pokreta „Solidarnost“ Leh Valensa dobio je Nobelovu nagradu za mir.

1983. - Rođen je Niki Hilton, naslednica Hilton hotelskog lanca, dizajner.

1986. - Rođen je Novica Veličković, srpski košarkaš.

1988. - Čileanci su se na plebiscitu izjasnili protiv predloga da predsedniku Čilea Augustu Pinočeu bude produžen mandat do 1997. godine.

1989. - Nobelova nagrada za mir dodeljena je tibetanskom duhovnom vođi u izbeglištvu Dalaj Lami.

1994. - U Švajcarskoj su pronađena tela 48 pripadnika sekte „Hram Sunca“ koji su izvršili obredno masovno samoubistvo.

1995. - Američki izaslanik za Balkan Ričard Holbruk uspeo je, nakon dva meseca pregovora sa Srbijom i Hrvatskom i liderima zaraćenih strana u Bosni, da postigne sporazum o prekidu vatre, koji je bio uvod u mirovne pregovore u Dejtonu.

2000. - Demonstracije 5. oktobra 2000. - posle neuspelih pokušaja policije da suzavcem rastera stotine hiljada demonstranata u centru Beograda, koji su protestovali zbog poništavanja predsedničkih izbora, građani su ušli u Saveznu skupštinu, a nešto kasnije i u zgradu državne Radio televizije Srbije. Pod pritiskom masa Slobodan Milošević, desetogodišnji neprikosnoveni lider Srbije, sledećeg dana je priznao izborni poraz od kandidata Demokratske opozicije Srbije, Vojislava Koštunice.

2001. - Umrla je Emili Šindler, supruga Oskara Šindlera, filantrop.

2004. - U okviru kasarne Topčider, ispred podzemnog vojnog objekta Karaš pod nerazjašnjenim i kontroverznim okolnostima poginula su dvojica gardista Vojske Srbije i Crne Gore: Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović.

2011. Umro je Stiven Pol Džobs (engl. Steven Paul Jobs; 24. februar 1955 — 5. oktobar 2011) bio je jedan od osnivača i glavni rukovodilac Epla. Takođe je bio jedno vreme rukovodilac Piksara sve dok nije bio prodat Dizniju.Takođe je jedan od najvećih deoničara Diznija i član Diznijeve uprave. Smatran je jednom od vodećih ličnosti u industriji računara i zabave.

Stiv Džobs

