Na današnji dan 6. decembra

Pregleda (30 dana / ukupno): 20 / 2175

1421. - rođen je Henri VI, engleski kralj.



1492. - Kristifor Kolumbo otkrio ostrvo Hispanjola, sada podeljeno između Haitija i Dominikanske Republike.



1507. - Nemački kartograf Martin Valdzemiler objavio prvu geografsku kartu novog kontinenta, kojem je dao naziv Amerika, prema imenu italijanskog moreplovca Ameriga Vespučija.



1768. - Izašlo je prvo izdanje enciklopedije „Britanika“.







2014. godine sve je na DVD-u.



1774. - U Austriji na snagu stupio Edukativni statut Johana fon Felbigera, prvi državni obrazovni sistem u svetu.



1792. - Vođe žirondinaca u Francuskoj revoluciji donele odluku da izvedu na sud kralja Luja XVI. Revolucionarni sud ga potom osudio na smrt i kralj 1793. pogubljen na giljotini.



1841. - rođen je Frederik Bazij, francuski slikar (†1870.)



1877. - Američki pronalazač Tomas Edison u Vest Orindžu u Nju Džersiju demonstrirao prvi zvučni snimak, pesmu „Mary Had a Little Lamb“.



1890. - rođen je Aleksandar M. Leko, srpski hemičar. (†1982.)



1907. - U jednoj od najtežih nesreća u rudnicima SAD poginuo 361 rudar u rudniku uglja „Monona“ u Virdžiniji.



1916. - Nemačke trupe u Prvom svetskom ratu ušle u rumunsku prestonicu Bukurešt.



1917. - Finski parlament u Helsinkiju proglasio nezavisnost Finske, koju je priznala sovjetska Rusija. Finska je od vremena ruskog cara Aleksandra I gubila teritorije, a posle Napoleonovih ratova 1809. postala rusko veliko vojvodstvo.



1921. - Velika Britanija potpisala mirovni sporazum sa Irskom, prema kojem je uspostavljena Irska Slobodna Država kao članica Britanskog komonvelta.



1938. - Francuska i Nemačka potpisale sporazum o nepovredivosti međusobnih granica, koji su Nemci poništili u Drugom svetskom ratu.



1941. - II svetski rat: U Bici za Moskvu počela protivofanziva Crvene armije protiv Nemaca, koji su stigli na 25 kilometara od Moskve. Do kraja februara 1942. nemačke trupe pomerene na 200 kilometara od Moskve.



1961. - U kongoanskoj provinciji Katanga izbile teške borbe snaga Ujedinjenih nacija i Katange.



1970. - Poljski lider Vladislav Gomulka i nemački kancelar Vili Brant u Varšavi potpisali sporazum o normalizaciji poljsko-nemačkih odnosa. Brant tom prilikom na kolenima pred spomenikom poginulim herojima ustanka u Varšavskom getu odao poštu žrtvama nemačkog nacizma.



1971. - Indija priznala Bangladeš, bivši Istočni Pakistan, a Pakistan uzvratio prekidom diplomatskih odnosa sa Indijom.



1978. - rođen je Petar Božić, kapiten KK Partizan.



1978. - Španci na referendumu izglasali nov Ustav, prema kojem je Španija definisana kao ustavna monarhija s parlamentarnom demokratijom.



1982. - rođen je Alberto Kontador, španski profesionalni biciklista.



1985. - rođena je Dulse Marija, meksička glumica i pevačica.



1988. - umro je Roj Orbison, zvezda američke pop i kantri muzike.



1989. - Slobodan Milošević na sednici Skupštine Srbije proglašen za predsednika Predsedništva Srbije, posle referenduma na kojem je dobio 86 odsto glasova.



1992. - Hindu ekstremisti uništili džamiju u Ajođi na severu Indije, koju su, kako se veruje, muslimanski osvajači izgradili u srednjem veku na zgarištu velikog hindu hrama. U jednomesečnim sukobima hindusa i muslimana poginulo oko 2.000 ljudi.



1997. - Ruski transportni avion „Antonov-124“ koji je nosio dva borbena aviona, srušio se na stambeno naselje blizu Irkutska. Poginulo 85 ljudi.



1999. - Sud Ujedinjenih nacija za ratne zločine u Ruandi osudio na doživotni zatvor Džordža Rutagandu, lidera naoružanih grupa Huta, za genocid počinjen 1994. u Ruandi.



2000. - Beogradski centar Instituta društvenih nauka za ekonomska istraživanja objavio analizu prema kojoj 60 odsto stanovnika u Srbiji spada u kategoriju siromašnih, dok je bogatih pet odsto.



2001. - Usled raskola u tadašnjoj vladajućoj koaliciji DOS, predsednik Skupštine Srbije i funkcioner DSS-a Dragan Maršićanin podneo ostavku, a za novog predsednika izabrana Nataša Mićić, poslanik tada vladajućeg DOS-a.

IZVOR