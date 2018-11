Pregleda (30 dana / ukupno): 34 / 34

Predgovor za knjigu Amazon veb servisi, drugo izdanje

Krajem 1990-ih godina i početkom 2000. godine radio sam kao administrator sistema i nastojao sam da zadržim mrežne servise online bezbedne i dostupne korisnicima. U to vreme je administracija bila veoma dosadan i težak posao, koji je uključivao postavljanje kablova, postavljanje servera, instaliranje softvera sa optičkih medija i ručno konfigurisanje softvera. To je bio vrlo nezahvalan posao, koji je često izazivao frustraciju i zahtevao strpljenje, upornost i mnogo kofeina. Da biste učestvovali u brzo rastućem online tržištu, morali ste, pošto je posao u to vreme trpeo teret upravljanja ovom fizičkom infrastrukturom, da prihvatate povezana ulaganja i operativne troškove, nadajući se da ćete biti dovoljno uspešni da opravdate te troškove.

Kada su se 2006. godine pojavili Amazon veb servisi, došlo je i do promene u industriji. Upravljanje računarskim i skladišnim resursima je dramatično pojednostavljeno, a troškovi izgradnje i pokretanja aplikacija se smanjeni. Odjednom je svako sa dobrom idejom i sposobnošću da je izvrši mogao da izgradi globalni posao na infrastrukturi svetske klase, uz početne troškove od samo nekoliko centi po satu. Vrednost AWS-a je odmah bila vidljiva i uveden je novi talas pokretanja, prebacivanja podataka i nezavisnih provajdera servisa. U pogledu kumulativnog prekida postojećeg tržišta, iznad ostalih su se istakle neke tehnologije, a među njima i AWS.

Danas se ovaj napredak nastavlja nesmanjenom žestinom. U decembru 2017. godine na godišnjoj konferenciji re:Invent u Las Vegasu Werner Vogels, glavni tehnološki direktor „Amazona“, objavio je učesnicima, kojih je bilo više od 40.000, da je ova kompanija izdala 3.951 novih servisa od konferencije koja je održana 2012. godine. AWS ima godišnji rast od 40 odsto. Velika preduzeća, novootvorena preduzeća i vlade masovno su prihvatili AWS oblak. Brojke su zapanjujuće, a AWS ne pokazuje znakove usporavanja.

Nepotrebno je reći da ovaj rast i inovativnost podrazumevaju značajne kompleksnosti. AWS oblak je sastavljen od brojnih servisa i hiljade funkcija koji omogućavaju moćne nove aplikacije i visoko efikasan dizajn. Međutim, to je povezano sa potpuno novim leksikonom koji sadrži različitu arhitekturnu i tehnički najbolju praksu. Platforma može da bude veoma zbunjujuća za početnike. Kako znati odakle treba početi upotrebu platforme?

U knjizi „Amazon veb servisi u akciji (drugo izdanje)“ opisana je složenost AWS-a, uz korišćenje primera i vizuelnih elemenata. Autori su se fokusirali na najpopularnije servise i funkcije koji će korisnicima najverovatnije biti potrebni. Odlomci koda koji se nalaze u svakom poglavlju predstavljaju programabilnu prirodu oblaka. A pošto će čitaoci lično dobiti račun od AWS-a, svi primeri koji se naplaćuju istaknuti su eksplicitno u okviru teksta.

Kao konsultant, autor i inženjer, pozdravljam napor za predstavljanje zbunjujućeg sveta računarstva u oblaku novim korisnicima.

„Amazon veb servisi u akciji (drugo izdanje)“ je pouzdan, praktičan vodič kroz lavirinte vodeće platforme u oblaku.

Šta ćete izgraditi na AWS oblaku koristeći ovu knjigu kao pomoć?

BEN WHALEY, autor AWS zajednice

VIŠE O KNJIZI I KOPRA ZA NARUČIVANJE