Upozoravanje javnosti: „Go je Googleov jezik, a ne naš“ - Svaki jezik prolazi kroz periode u kojima se analiziraju suprotnosti između rukovodstva (defakto ili ne) i zajednice. Ovo mišljenje se odnosi na to koliko Google i Go glavni tim slušaju zajednicu i ko je „vlasnik“ tog jezika. To je pokrenulo opsežnu raspravu o hakerskim vestima.

Chris Siebenmann

Razumevanje konkurentnih bagova u svarnom svetu na jeziku Go, analizirano - Analiza dokumenta o problemima konkurentnosti u stvarnom svetu (povezano sa dokumentom u broju 251) i kako je još uvek lako pokrenuti greške u konkurentnim bagovima, čak i na jeziku, kao što je Go.

The Morning Paper

go-i18n 2.0: Prevedite vaš Go program na više jezika – Paket i alatka za prevođenje Go programa na različite (prirodne) jezike. v2.0 je upravo objavljen.

Nick Snyder

Zašto Go Fuzzing? – „Zašto tehnika fuzzing treba da bude standardna praksa u Go razvoju uz pomo

Go lanca alatki.“

Dmitry Vyukov i Romain Baugue

Članci i uputstva

Razumevanje Bulove logike na jeziku Go – Matematika je zabavna… osnovna matematika! U ovom postu su prikazane i tabele istinitosti.

DigitalOcean

Go nema tipove za tipove - Dizajneri jezika Go su odlučili da tipovi ne budu vidljivi kao eksplicitni entiteti. Međutim, postoje i drugi načini za pristup informacijama o tipovima, kao što Chris ovde napominje.

Chris Siebenmann

Testiranje Go usluga korišćenjem interfejsa - Interfejsi i generisani modeli mogu olakšati testiranje koda.

Sebastian Coetzee (Deliveroo)

Reverzno geokodiranje Neo 6M GPS pozicije pomoću Go jezika i Serial UART veze – Ovo spada u porodicu veza „skoro niko od vas ne treba da radi ovo, ali to je kul!“.

Nic Raboy

Razmatranje Go modula i Athens projekta – Panelisti podkasta Go Time raspravljaju o Go modulima i Athens projektu - proksi serveru za preuzimanja Go modula.

Go Time

Alatke i kod

PegoMock: Moćan, ali jednostavan radni okvir za simuliranje – pegomock obezbeđuje dinamički (i, usuđujemo se reći, Ruby-ijski) DSL za simuliranje. Takođe možete izvršiti odsecanje i podudaranje argumenata.

Peter Götz

Limiter: Izuzetno jednostavan posrednički program za ograničavanje vrednosti – Koristite kao posrednički program sa http-om, Ginom, Beegom i Chiom. Koristi Redis (opciono).

Ulule

Minify: Go minimizeri za veb formate (CSS, HTML, JSON itd.)

Taco de Wolff

uint128: Paket za 128-bitne cele brojeve – U slučaju da je potrebno da koristite brojeve do oko 39 cifara(!). Možda je korisno za merenje veličine fascikle node_modules.

Luke Champine

go-jira 1.0: Go klijentska biblioteka za Atlassian JIRA – JIRA je popularna brza alatka za upravljanje razvojem softvera.

Andy Grunwald

ws 1.0.1: Mala WebSocket biblioteka za Go

Sergey Kamardin

gRPCurl: Kao curl, ali za gRPC

Engineering at FullStory