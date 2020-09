Šta obuhvata knjiga GO OD POČETNIKA DO PROFESIONALCA

Pregleda (30 dana / ukupno): 60 / 60

Ova knjiga je namenjena Go programerima sa početnim i srednjim znanjem koji žele podići svoje poznavanje Goa na sledeći nivo, kao i iskusnim programerima u drugim programskim jezicima koji žele da nauče Go bez ponovnog učenja kako radi for petlja.

Neke informacije koje se nalaze u ovoj knjizi se mogu naći i u mojoj drugoj knjizi Go Systems Programming. Glavna razlika između ove dve knjige je u tome što je Go Systems Programming posvećena razvoju sistemskih alata koji koriste mogućnosti Goa, dok je u knjizi Mastering Go u pitanju objašnjavanje mogućnosti i Go internala da biste postali bolji programer za Go. Obe knjige se mogu koristiti kao referenca nakon što ih pročitate prvi ili drugi put.

Šta ova knjiga pokriva

Poglavlje 1, Go i operativni sistem, započinje pričom o istoriji Goa i njegovim prednostima pre nego što počnu opisivanje korisničke alatke godoc i objašnjenja kako možete kompajlirati i izvršavati Go programe. Nakon toga, govori se o ispisu rezultata i dobijanju korisnikovog unosa, upotrebi argumenata komandne linije programa i korišćenju datoteka dnevnika. Završna tema u prvom poglavlju je rukovanje greškama, koje u Gou igra ključnu ulogu.

U Poglavlju 2, Razumevanje Go komponenata, upoznaćete sakupljač smeća u Gou i način na koji on operiše. Takođe će biti reči o nesigurnom kodu i unsafe paketu, kao i načinima kako pozvati program napisan u C kodu iz Goa i kako pozvati Go kod iz C programa.

Nakon toga, prikazana je upotreba ključne reči defer i predstavljeni su alati strace(1) i dtrace(1). U ostalim odeljcima ovog poglavlja naučićete kako da pronađete informacije o okruženju vašeg Goa, kako se upotrebljava Go asembler i kako se iz Go koda generiše WebAssembly kod.

Poglavlje 3, Korišćenje osnovnih tipova Go podataka, posvećeno je tipovima podataka koje nudi Go, što uključuje nizove, kriške i mape, kao i Go pokazivače, konstante, petlje i korišćenje datuma i vremena.

Poglavlje 4, Korišćenje složenih tipova, počinje učenjem o Go strukturama i ključnoj reči struct, pre nego što budemo predstavili slogove, nizove, rune, kriške bajtova i literale stringova. U ostatku poglavlja se govori o regularnim izrazima i podudaranju uzoraka, instrukciji switch, paketu strings, paketu math/big, razvoju spremišta ključ-vrednost u Gou i korišćenju XML i JSON datoteka.

Poglavlje 5, Kako poboljšati Go kod pomoću struktura podataka, odnosi se na razvoj vlastitih struktura podataka kada strukture koje nudi Go ne odgovaraju određenom problemu. Ovo uključuje razvoj binarnih stabala, povezane liste, hash tabele, stekove i redove čekanja i učenje o njihovim prednostima. U ovom poglavlju takođe je prikazana upotreba struktura koje se mogu pronaći u standardnom Go paketu container i način kako se Go koristi za verifikaciju Sudoku zagonetki i kako se generišu slučajni brojevi.

Poglavlje 6, Ono što možda ne znate o Go paketima i funkcijama, u celini je posvećeno paketima i funkcijama, upotrebi funkcije init(), standardnom Go paketu syscall i paketima text/template i html/template. Pored toga, prikazana je upotreba naprednih paketa go/scanner, go/parser i go/token. Ovo poglavlje će vas definitivno učiniti boljim Go developerom!

U Poglavlju 7, Refleksije i interfejsi za sve sezone, upoznaćete tri napredna Go koncepta: refleksije, interfejse i metode tipa. Pored toga, biće reči o objektno-orijentisanim mogućnostima Goa i uklanjanju grešaka u Go programima pomoću Delve.

Poglavlje 8, Naložiti UNIX sistemu šta da radi, odnosi se na programiranje sistema u Gou, koji obuhvata teme poput flag paketa za rad uz korišćenje argumenata komandne linije, rukovanje UNIX signalima, ulaznim i izlaznim datotekama, paket bytes, interfejse io.Reader i io.Writer i upotrebu Viper i Kobra Go paketa. Ako stvarno radite na programiranju sistema u Gou, toplo preporučujem da, nakon knjige Mastering Go (drugo izdanje), pročitate Go Systems Programming.

U Poglavlju 9, Istovremeni tokovi u Gou - goroutine, kanali i cevovodi, razmatramo o goroutinama, kanalima i cevovodimai. Takođe ćete učiti o razlikama između procesa, niti i gorutina, sync paketima i načinu kako radi Go planer.

Poglavlje 10, Istovremeni tokovi u Gou - napredne teme, započeće od tačke gde je završeno prethodno poglavlje i učiniće vas majstorom goroutina i kanala! Naučićete više o Go planeru, upotrebi moćne ključne reči select i raznim tipovima Go kanala, kao i o deljenoj memoriji, muteksima, sync.Mutex tipu i sync.RWMutex tipu. Završni deo poglavlja posvećen je context paketu, udruživanju izvršilaca i načinu kako se detektuju uslovi trke.

U Poglavlju 11, Testiranje koda, optimizacija i profilisanje, biće reči o testiranju koda, optimizaciji i profilisanju koda, kao i unakrsnom kompajliranju, kreiranju dokumentacije, benčmarkingu Go koda, kreiranju primera funkcija i pronalaženju nedostupnog Go koda.

U Poglavlju 12, Osnove mrežnog programiranja u Gou, predstavićemo net/http paket i saznaćete kako možete da razvijate veb klijente i veb servere u Gou. Ovaj razvoj takođe uključuje upotrebu http.Response, http.Request i http.Transport struktura i http.NewServeMux tip. Čak ćete naučiti kako da u Gou razvijete čitavu veb stranicu! Nadalje, u ovom poglavlju ćete naučiti kako da čitate konfiguraciju vašeg mrežnog interfejsa, kako se izvodi DNS pretraga u Gou i kako se koristi gRPC sa Goom.

Poglavlje 13, Mrežno programiranje - izrada vlastitih servera i klijenata, posvećeno je aktivnostima u vezi sa HTTPS saobraćajem i kreiranju UDP i TCP servera i klijenata u Gou pomoću funkcionalnosti koju nudi net paket. Ostale teme sadržane u ovom poglavlju su kreiranje RPC klijenata i servera, razvoj TCP servera istovremenog toka u Gou i čitanje „sirovih“ mrežnih paketa.

Poglavlje 14, Mašinsko učenje u Go, posvećeno je mašinskom učenju u Gou, uključujući klasifikaciju, klasterisanje, otkrivanje anomalija, izuzetke, neuronske mreže i TensorFlow, kao i korišćenju Apači Kafke pomoću Goa.

Ovu knjigu smo podelili u tri logička dela.

Prvi deo sadrži sofisticirani pogled na neke važne koncepte Goa, uključujući unos korisnika i izlaz, preuzimanje spoljnih Go paketa, kompajliranje Go koda, pozivanje C koda iz Goa i kreiranje WebAssembly iz Goa, kao i upotrebu Go osnovnih i kompozitnih Go tipova.

Drugi deo čine Poglavlje 5, Kako poboljšati Go kod pomoću struktura podataka, Poglavlje 6, Ono što možda ne znate o Go paketima i funkcijama, i Poglavlje 7, Refleksije i interfejsi za sve sezone. U ova tri poglavlja su predstavljeni organizacija Go koda u pakete i module, dizajn Go projekata i neke Go napredne karakteristike, respektivno.

U preostalih sedam poglavlja, koja čine poslednji deo knjige, bavimo se praktičnijim Go temama. Poglavlja 8, 9, 10 i 11 posvećena su programiranju sistema u Gou, istovremenimm tokovima u Gou, testiranju koda, optimizaciji i profilisanju. U poslednja tri poglavlja biće reči o mrežnom programiranju i mašinskom učenju u Gou.

Knjiga uključuje sadržaje kao što su Go i WebAssembly, upotrebu Dokera sa Goom, kreiranje profesionalnih alata za naredbenu liniju sa paketima Viper i Kobra, koji parsiraju JSON i YAML slogove, izvođenje operacija s matricama, korišćenje Sudoku zagonetki, go/scanner i go/token, upotrebu git(1) i GitHuboma, atomic paket, gRPC i Go i HTTPS.

Knjiga sadrži relativno male, ali kompletne Go programe koji ilustruju predstavljene koncepte. To ima dve glavne prednosti: prvo, ne morate gledati beskrajne listinge koda kada pokušavate da naučite određenu tehniku ​​i, drugo, taj kod možete koristiti kao polazište prilikom kreiranja vlastitih aplikacija i uslužnih programa.

