Na današnji dan 12. decembra uveden je dinar kao platežno sretstvo

Pregleda (30 dana / ukupno): 87 / 2353

884. - umro je Karloman Francuski, kralj Francuske (*862.)



1586. - umro je Ištvan Batori, knez Transilvanije od 1571. i poljski kralj od 1575.



1821. - rođen je Gistav Flober, francuski književnik.



1863. - rođen je Edvard Munk, norveški slikar.



1873. - U Srbiji uveden dinar kao novčana jedinica, čime je otklonjen monetarni haos i upotreba više od 40 vrsta tuđeg metalnog novca - dukata, forinti, talira.



1894. - Japanske trupe počele invaziju Koreje.



1896. - Đuljelmo Markoni u Londonu prvi put javno prikazao bežičnu radiotelegrafiju.



1913. - Slika Leonarda da Vinčija „Mona Liza“ pronađena u Firenci, dve godine pošto je ukradena iz pariskog muzeja „Luvr“.



1915. - rođen je Frenk Sinatra, američki pevač i filmski glumac.



1915. - Poleteo prvi avion načinjen u potpunosti od metala, koji je konstruisao Nemac Hugo Junkers.



1918. - Srpska vojska, po završetku Prvog svetskog rata, ušla u Zemun, čime je okončana dvovekovna vladavina Habzburške monarhije u tom gradu.



1920. - Konstituisana Ustavotvorna skupština Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Rad skupštine, kojom je predsedavao hrvatski političar Ivan Ribar, trajao je više od šest meseci i okončan je donošenjem Vidovdanskog ustava 28. juna 1921.



1927. - Rođen je Robert Nojs. Najpoznatiji svetski internet pretraživač "Gugl" promenio je danas izgled svog loga u čast 84 godine od rođenja jednog od tvoraca mikročipova i jednog od pionira digitalne revolucije Roberta Nojsa. Nojs, koji je preminuo 1990. godine u 60. godini u Ostinu u Teksasu, poslednji je u nizu slavnih ličnosti kojima je "Gugl" na ovaj način odao počast.







1940. - Kraljevina Jugoslavija, u Drugom svetskom ratu, potpisala s Mađarskom pakt o večnom prijateljstvu, u nameri da poboljša odnose s Nemačkom.



1946. - rođen je Emerson Fitipaldi, brazilski vozač Formule 1 i dvostruki svetski šampion



1954. - rođen je Dragan Vasiljković - Kapetan Dragan



1958. - umro je Slobodan Jovanović, pravnik, istoričar, književnik, predsednik Srpske kraljevske akademije.



1958. - umro je Milutin Milanković, srpski matematičar, astronom i geofizičar. (*1879).



1963. - Kenija postala nezavisna država u okviru Britanskog komonvelta s Džonom Kenijatom kao premijerom. Na isti dan 1964. postala je republika, a Kenijata prvi predsednik.



1969. - Grčka se povukla iz Saveta Evrope i time izbegla da zbog vojnog režima i kršenja ljudskih prava bude izbačena iz te evropske institucije.



1979. - Grupa generala izvršila vojni udar u Južnoj Koreji i preuzela vlast.



1983. - Šiitski ekstremisti aktivirali automobile bombe ispred američke i francuske ambasade u Kuvajtu. Pet osoba je poginulo, a 86 ranjeno.



1992. - Na indonežanskim ostrvima Flores i Babi, u zemljotresu poginulo najmanje 2.200 ljudi.



1993. - Rusi na referendumu, prvom slobodnom izjašnjavanju od 1917, izglasali novi ustav kojim je predsednik Boris Jeljcin dobio široka ovlašćenja. Spor oko ustava doveo je početkom oktobra do tragičnog konflikta sa komunistima i ekstremnim nacionalistima u kojem je poginulo više od 150 ljudi.

1999. Džozef Heler (1.5. 1923 – 12.12. 1999.) bio je američki satirički romanopisac i dramatičar. Napisao je roman "Kvaka 22" , hvaljeni i uticajni roman o američkim vazduhoplovcima u drugom svetskom ratu. To je delo postalo tako uticajno da je naslov knjige (Kvaka 22 na srpskom) ušao u engleski i mnoge druge rečnike kao sinonim za situacije kada različiti izbori dovode do aspurdnih situacija.



2000. - Eritreja i Etiopija potpisale u Alžiru mirovni sporazum kojim je okončan dvogodišnji rat oko granica.



2001. - Izraelski avioni bombardovali palestinske bezbednosne ciljeve u gradu Gazi samo nekoliko sati pošto je 10 Izraelaca ubijeno i oko 30 ranjeno u napadima na jevrejske naseljenike na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze. Izraelske snage ušle su u palestinski grad Dženin na Zapadnoj obali.



2002. - U Beču, Stalni savet OEBS-a odlučio da produži mandate svojih misija na prostoru bivše Jugoslavije.



2010. Umro je Ivan Rastegorac (Priština, 15. jul 1940 — Beograd, 12. decembar 2010) je bio srpski pesnik i filmski kritičar. Poreklom iz Trebinja. Kao mlad, često se selio, tako da je živeo i u Jagodini, da bi, početkom studija, došao u Beograd. Diplomirao je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na grupi za jugoslovensku književnost sa opštom književnošću. Bio je član Udruženja književnika Srbije od 1966. godine. Od 1978. do 1990. aktivno je učestvovao u umetničkom pokretu Klokotristi. Od 1996. uređuje magazin Književne novine.



IZVOR