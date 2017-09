Na današnji dan 17. septembra

Pregleda (30 dana / ukupno): 17 / 3696

879. - Rođen je Karlo III Prosti, francuski kralj (†929.)

1580. - Rođen je Fransisko Gomes de Kevedo i Viljegas, španski pisac.

"Ukratko, ne samo da stvari nisu onakve kakve izgledaju da su, nego nisu ni ono kako se nazivaju".

- Fransisko Gomes de Kevedo i Viljegas

1631. - U tridesetogodišnjem ratu Šveđani i nemački protestanti pod komandom švedskog kralja Gustava Adolfa kod Lajpciga pobedili carsku vojsku pod vođstvom grofa Tilija.

1665. - U Londonu izbila epidemija kuge u kojoj je umrlo oko 70.000 ljudi.

1796. - Prvi predsednik SAD Džordž Vašington uputio američkom narodu oproštajnu poruku i povukao se na svoje imanje. Za predsednika izabran 1788.

"It is better to be alone than in bad company" (Bolje je biti sam nego u lošem društvu).

- George Washington

1809. - Mirom u Fredrikshamu završen švedsko-ruski rat u kom je Rusija osvojila Finsku.

1826. - Rođen je Georg Fridrih Bernhard Riman, nemački matematičar.

1853. - Rođen je Marko T. Leko (+1932), srpski hemičar, rektor Velike škole, akademik i predsednik Crvenog krsta

1857. - Rođen je Konstantin Eduardovič Ciolkovski, ruski fizičar.

"Tačno, Zemlja je kolevka čovečanstva, ali čovek ne može zauvek ostati u kolevci. Sunčev sistem će biti naše zabavište."

"Sve što smo znali u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti je ništa u poređenju sa onim što nikada nećemo saznati."

1889. - Povodom 500. godišnjice Kosovske bitke u kraljevini Srbiji ustanovljen „Orden kneza Lazara“, koji su mogli da nose samo vladar i punoletni prestolonaslednik.

1900. - Britanska kraljica Viktorija I Aleksandrina potpisala dokument kojim je Australija ušla u Komonvelt kao federalna unija šest bivših britanskih kolonija.

1905. - Rođen je Vladan Desnica (+1967), srpski i hrvatski pisac. Vladan Desnica rođen je u Zadru u srpskoj porodici Desnica, pravoslavne veroispovesti. Njegov otac je Uroš Desnica, a majka Fani Desnica, rođ. Luković. Vladan Desnica potomak je Stojana Mitrovića Jankovića (oko 1635—1687), u srpskoj narodnoj pesmi poznatog kao Janković Stojan, vođe srpskih kotarskih uskoka u XVII veku, serdara Kotara, kavaljera sv. Marka, konjičkog kapetana, zapovednika tvrđave Ostrovice. Bibliografija: Zimsko ljetovanje - 1950 Zagreb, Olupine na suncu - 1952 Zagreb, Proljeće u Badrovcu - Beograd 1955, Slijepac na žalu (pesme) - 1955 Zagreb Tu odmah pored nas - 1956 Beograd, Proljeća Ivana Galeba - 1957 Zagreb i Sarajevo, Fratar sa zelenom bradom (pripovetke) - 1959 Zagreb, Sabrana dela I -IV - 1975 Zagreb Progutane polemike - 2001 Beograd. Vladan Desnica je sahranjen u srpskoj pravoslavnoj crkvici Svetog Georgija pored dvora Janković Stojana u Islamu Grčkom. Crkvu u kojoj je sahranjen su uništile hrvatske snage tokom operacije Maslenica u januaru 1993. godine.

1908. - Rođen je David Fjodorovič Ojstrah, ruski violinista i dirigent.

1914. - srpski premijer Nikola Pašić sa albanskim političarem Esad-pašom potpisuje u Nišu tajni sporazum o savezništvu između Srbije i Albanije.

1939. - Sovjetska Crvena armija ušla u Poljsku sa istoka, zaposela krajeve zapadne Belorusije i Ukrajine i zarobila 217.000 Poljaka. Nemci napali Varšavu iz vazduha i sa kopna.

1943. - Umrla je Marija Bursać, narodni heroj

1944. - Spuštanjem britanskih padobranaca kod grada Arnhema u Holandiji počela operacija Market Garden u Drugom svetskom ratu, s ciljem uspostavljanja mostobrana na reci Rajni i zaobilaženj nemačke linije odbrane. Savezničke trupe naišle na neočekivano jak otpor Nemaca, a operacija propala uz velike gubitke saveznika.

1948. Rođen je Kemal Monteno (Sarajevo, 17. septembar 1948 — Zagreb, 21. januar 2015). Bio je bosanskohercegovački kantautor, tekstopisac, kompozitor i šansonjer italijanskog porekla.

1948. - Umro je Folke Bernadot, švedski grof, posrednika Ujedinjenih nacija u konfliktu Izraela i Arapa.

1961. - Umro je Adnan Menderes, turski premijer.

1978. - Potpisivanjem okvirnog plana za mir na Bliskom istoku u Kemp Dejvidu završeni razgovori predsednika Egipta Anvara el Sadata, premijera Izraela Menahema Begina i predsednika SAD Džimija Kartera.

1980. - Umro je Anastasio Somosa Debajle, general, diktator Nikaragve.

1985. Rođen je Tomaš Berdih (češ. Tomáš Berdych; 17. septembar 1985. u mestu Valaški Meziriči, Republika Češka) češki teniser. Profesionalno igra od 2002. godine. Stigao je do tri finala turnira masters serije, u jednom je 2005. godine savladao Ivana Ljubičića. Trenutno je 7. igrač na ATP listi. Na grend slem turnirima je dostigao jedno finale Vimbldona, kao i polufinale US Opena i Rolan Garosa.

1994. - Umro je Karl Rajmund Poper, britanski filozof austrijskog porekla.

1997. - U blizini Fojnice, u centralnoj Bosni, srušio se helikopter Ujedinjneih nacija u kom su poginuli 12 predstavnika UN i pomoćnik predstavnika UN za Bosnu i Hercegovinu Gerd Vagner.

2001. - Makedonska vlada saopštila da će NATO trupama dozvoliti da ostanu u zemlji i po završetku njihovog mandata.

2001. - Okružni sud u Beogradu obustavio krivični postupak protiv čelnika zapadnih zemalja i NATO zbog agresije na Jugoslaviju 1999. Postupak obustavljen pošto je javni tužilac odustao od optužnice, a Vrhovni sud Srbije ukinuo presudu kojom su optuženi osuđeni na po 20 godina zatvora.

IZVORI: LINK.