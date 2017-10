Na današnji dan 23. oktobra

Pregleda (30 dana / ukupno): 16 / 2870

42. pne. samoubistvo izvršio Marko Junije Brut, jedan od vođa zavere u kojoj je 44. ubijen Julije Cezar. Brut se ubio posle poraza koji su republikanskoj vojsci u bici kod Filipa nanele snage Marka Antonija i Oktavijana.



425. - Valentinijan III proglašen u Rimu za cara Zapadnog rimskog carstva.



1456. - umro je Jovan Kapistran, franjevački monah, teolog, inkvizitor i propovednik.



1596. - Turska vojska sultana Muhameda III kod Erlaua u Mađarskoj porazila austrijske trupe nadvojvode Maksimilijana.



1702. - Bitka u zalivu Vigo gde je anglo-francuska flota potukla špansku i francusku flotu i uništila špansku Flotu Indija.



1789. - rođen je Dimitrije Davidović, srpski novinar i publicista.



1801. - rođen je Albert Lorcing, nemački kompozitor, pevač i dirigent. (†1851).



1817. - rođen je Pjer Atanaz Larus, francuski leksikograf i enciklopedista.



1912. - Počela bitka kod Kumanova u Prvom balkanskom ratu u kojoj je srpska vojska nanela težak poraz turskim trupama i prisilila ih da se povuku ka Bitolju.



1917. - Na sednici Centralnog komiteta ruske Socijalističke radničke partije doneta odluka o podizanju oružanog ustanka. U pripremama i izvođenju Oktobarske revolucije od tada neposredno učestvuje Vladimir Iljič Uljanov Lenjin.



1940. - rođen je Edson Arantes do Nasimento Pele, brazilski fudbaler.



1942. - Britanska Osma armija generala Bernarda Montgomerija počela ofanzivu protiv nemačkih snaga pod komandom Ervina Romela u egipatskoj pustinji kod mesta El Alamejn. Jedna od najznačajnijih bitaka u Drugom svetskom ratu okončana 12 dana kasnije pobedom Britanaca, usledilo iskrcavanje saveznika na tle severne Afrike.



1944. - Sovjetska Crvena armija tokom Drugog svetskog rata ušla u Mađarsku.



1944. - U filipinskom zalivu Lejte počela jedna od najvećih pomorsko-vazdušnih bitaka u Drugom svetskom ratu, u kojoj je učestvovala gotovo cela japanska flota i tri četvrtine flote SAD, okončana porazom Japanaca 25. oktobra.



1944. - umro je Ivan Milutinović, crnogorski i jugoslovenski komunist i revolucionar. Član CK KPJ, Vrhovnog



1954. - Posle serije sastanaka u Parizu, SSSR, SAD, Velika Britanija i Francuska sporazumele se da okončaju okupaciju Nemačke.



1956. - Uličnim demonstracijama studenata i radnika u Mađarskoj počela antikomunistička pobuna, koju su sovjetske trupe ugušile 4. novembra 1956.



1958. - Ruski pisac Boris Pasternak dobio Nobelovu nagradu za književnost za roman „Doktor Živago“ koji je postao bestseler na Zapadu, dok u SSSR tada još nije bio objavljen.



1959. - rođen je "Otkačeni Al" Janković, američki muzičar.



1961. - Bivšem generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija, Šveđaninu Hjalmaru Agne Dagu Hamaršeldu, koji je pod nerazjašnjenim okolnostima poginuo u avionu u vreme kongoanske krize, posthumno dodeljena Nobelova nagrada za mir.



1973. - Severnovijetnamski mirovni pregovarač Le Duk To odbio Nobelovu nagradu za mir uz obrazloženje da u njegovoj zemlji još nema mira.



1983. - Na akušerskoj klinici u Zagrebu rođena prva jugoslovenska „beba iz epruvete“.



1990. - Ukrajinski premijer Vitalij Masol prinuđen da podnese ostavku posle masovnih studentskih protesta. To je bio prvi funkcioner Sovjetskog Saveza koji je otišao sa vlasti pod pritiskom javnosti.



1991. - Predstavnici 19 zemalja potpisali, na međunarodnoj konferenciji u Parizu u organizaciji UN, mirovni sporazum za okončanje 13-godišnjeg građanskog rata u Kambodži.



1994. - U eksploziji bombe na predizbornom mitingu u glavnom gradu Šri Lanke Kolombu poginulo najmanje 50 osoba, među kojima i kandidat opozicije za predsednika Gaminija Disanajakea.



1996. - Završava se šahovski turnir u Tilburgu, Holandija. Pobeđuje Boris Geljfand.



1998. - Počinje šahovski turnir u Tilburgu, Holandija.



2001. - IRA objavila da počinje razoružavanje, a dva dana kasnije Velika Britanija ukinula četiri bezbednosna punkta.



2002. - Okružno javno tužilaštvo u Beogradu podiglo optužnicu protiv više lica osumnjičenih za otmicu i ubistvo 16 muslimana iz Sjeverina u oktobru 1992.

