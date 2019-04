Novi oglasi za posao na Startit Poslovima

Pregleda (30 dana / ukupno): 213 / 215

Zdravo!

Ove nedelje ti donosimo novi tekst našeg Blog tima o istraživanju koje je sproveo Stack Overflow o trenutnom stanju na developerskoj sceni. U ovom tekstu možeš saznati koliki je procenat full-stack developera, a koji front-end i back-end developera na IT sceni. Da li je više onih kojima je programiranje hobi ili onih koji ga smatraju poslom, koje su im omiljene tehnologije, kakav je odnos zarada, tehnologija i iskustva, kao i koliko je zadovoljstvo poslom koje obavljaju?



Oni koji žele da saznaju nešto više o Affiliate marketingu mogu da učestvuju na radionici u Startit Centru Beograd u četvrtak, 18. aprila, u 18 časova. Cilj ove radionice je da učesnici nauče šta je Affiliate marketing, kako da ga prepoznaju, da se upoznaju sa dobrim i lošim primerima iz prakse i da nauče kako da pokrenu uspešnu AM platformu.



Za sve one koji se nalaze na raskrsnici, žele da počnu nešto novo, promene kurs svoje karijere ili žele da rade samo za sebe, pripremili smo predavanje i radionicu na temu freelancinga u Startit Centru Inđija. Branislav Nenin, frilenser, će u utorak, 23. aprila, u 15 časova učesnicima preneti svoje iskustvo i pokazati im načine na koje mogu da rade ono što vole i da od toga žive.



A ovo su najaktuelniji oglasi:

Prijavi se do 6. maja

Prijavi se do 8. maja

Prijavi se do 26. aprila

Prijavi se do 14. maja

Prijavi se do 6. maja

Prijavi se do 14. maja

Prijavi se do 1. maja

Prijavi se do 24. aprila

Prijavi se do 10. maja

Prijavi se do 23. aprila

Prijavi se do 14. maja

Prijavi se do 1. maja

Prijavi se do 9. maja

Prijavi se do 17. maja

Prijavi se do 28. aprila

Prijavi se do 25. aprila

Prijavi se do 6. maja

Prijavi se do 6. maja

Prijavi se do 22. aprila

Prijavi se do 2. maja

Prijavi se do 28. aprila

Prijavi se do 25. aprila

Ne pronalaziš interesantan posao? Pogledaj sve oglašene poslove na Startit Poslovima.