Za koga je ova knjiga

Ova knjiga je za vas ako ste administrator mreže, tehničar mreže ili neko ko želi da se pripremi za polaganje za CCNA Routing and Switching sertifikat. Osnovno razumevanje umrežavanja će vam pomoći da dobijete maksimum iz ovog vodiča, mada je obezbeđeno dovoljno informacija i za one koji su početnici u ovoj problematici.

Šta obuhvata ova knjiga

U Poglavlju 1, „Modeli umrežavanja“, predstavićemo osnove umrežavanja i uvod u pristup nivoa, kao što su OSI model i njegove prednosti, i opisaćemo različite nivoe koji postoje i razliku između viših i nižih nivoa koji čine OSI model.

U Poglavlju 2, „Ethernet umrežavanje i kapsuliranje podataka“, predstavićemo tip umrežavanja pod nazivom Ethernet. Saznaćete kako se paketi kreću u mreži i kada mogu da se kreću na osnovu metoda pristupa upotrebljenog u Ethernet mreži pod nazivom CSMA/CD. Naučićete razlike između domena sukobljavanja i domena difuznog emitovanja i kabliranje ovog tipa mreže.

U Poglavlju 3, „Predstavljanje TCP/IP modela umrežavanja“, predstavićemo kratku istoriju TCP/IP modela i DoD modela umrežavanja i objasnićemo koji protokoli funkcionišu na svakom nivou i kako da mapirate TCP/IP model u OSI model. Takođe ćemo opisati osnove IPv4 internet protokola, terminologiju i hijerarhijski pristup koji koristi ovaj protokol. Poglavlje ćemo zaokružiti opisom različitih tipova adresa koje postoje u IPv4 svetu.

U Poglavlju 4, „Podela mreže na podmreže u Ipv4 internet protokolu“, prikazaćemo kako da kreirate podmreže u Class C, Class B i Class A podmrežama. Važan deo umrežavanja je da naučite kako da podelite mrežu na podmreže. Ovo je proces logičkog segmentiranja mreže. Naučićete kako da povećate broj domena neusmerenog emitovanja dok smanjujete količinu neusmerenog emitovanja ili šuma u mreži.

U Poglavlju 5, „Maska podmreže promenljive dužine i sumarizacija rute“, naučićete kako da ne gubite IP adresu u svojim mrežama, što znači da ćete koristiti samo IP adrese koje su potrebne za rad u mreži. Ovo će biti predstavljeno u formi dijagrama ili formule koja će pojednostaviti proces izračunavanja VLSM-a. U mrežama cilj inženjera je da se minimiziraju tabele rutiranja u ruteru, zato što ruter nije preplavljen velikim brojem mrežnih adresa. Prema tome, naučićete kako da minimizirate tabele rutiranja upotrebom sumarizacije rute, što podrazumeva upotrebu više manjih mreža i njihovo kombinovanje u jednu veliku mrežu podešavanjem dužine prefiksa.

U Poglavlju 6, „IOS korisnički interfejs“, upoznaćete Cisco operativni sistem. Naučićete kako da povežete Cisco ruter ili svič i kako da pretražujete Command Line Interface ili CLI, a učićete i o različitim režimima rutera i svičeva. Takođe ćemo opisati konfigurisanje osnovnih administrativnih komandi i na ruteru i na sviču i kako da pregledate, snimite ili izbrišete konfiguracije.

U Poglavlju 7, „Upravljanje Cisco mrežom“, učićete o komponentama koje čine Cisco ruter ili svič. Neophodno je da upoznate sekvencu podizanja rutera da biste mogli da rešite probleme koji se javljaju u toku procesa. Takođe ćete konfigurisati DHCP, SYSLOG, NTP, CDP i LLDP novu verziju CDP-a. Konfigurisaćete Telnet, SSH i host tabele i verifikovaćete da sve ovo funkcioniše pomoću CLI-a. Završićemo poglavlje predstavljanjem osnovnih tehnika rešavanja problema za testiranje konekcije sa destinacijom.

U Poglavlju 8, „Upravljanje Cisco uređajima“, naučićete da manipulišete Cisco registrom da biste saznali kako registar funkcioniše u toku procesa pokretanja sistema i kako treba da manipulišete registrom da biste mogli da rešite probleme rutera i svičeva. Takođe ćete naučiti kako da kreirate rezervnu kopiju Flash, Startup-konfiguracionih datoteka i kako da vratite te datoteke upotrebom FTP ili TFTP servera. Završićemo poglavlje prikazom prava na upotrebu licence (Right to use Licenses), kreiranjem rezervne kopije i instaliranjem licence.

U Poglavlju 9, „Proces IP rutiranja“, upoznaćete proces kretanja paketa mrežom od izvora do cilja. Učićete o podrazumevanom i statičkom rutiranju, ne samo kako da ih konfigurišete, već i kada i na kojem ruteru bi trebalo ove rute da postoje. Završićemo poglavlje predstavljanjem dinamičkog rutiranja, pri čemu ćemo istaći RIP protokol rutiranja. Navešćemo primere upotrebom protokola RIPv1, RIPv2 i RIPng.

U Poglavlju 10, „IPv6 protokol“, predstavićemo prednosti upotrebe IPv6 protokola u mreži i opisaćemo različite komponente IPv6 adresa da biste bolje razumeli te adrese. Opisaćemo različite načine pisanja IPv6 adrese i pravila ili smernice koje su potrebne za pravilno pisanje. Takođe ćemo opisati tri glavna IPv6 protokola rutiranja, kao što su RIPng, EIGRPv6 i OSPFv3. Ovo i još mnogo štošta će vam pojasniti kako IPv6 funkcioniše u kombinovanoj mreži.

U Poglavlju 11, „Uvod u IPv6 rutiranje“, otkrićete prednosti upotrebe dinamičkog rutiranja. Takođe ćete naučiti kako da konfigurišete EIGRP za IPv6, uključujući i topologiju.

U Poglavlju 12, „Svičing servisa i konfiguracija“, naućete kako svič uči Mac adrese i šta radi sa njima kada ih nauči. Takođe ćete saznati kako možete da osigurate portove nivoa 2, koristeći komandu switchport security i osnovne komande za upravljanje svičevima, kao što su passwords, hostnames, gateway addresses i tako dalje.

U Poglavlju 13, „VLAN-ovi i Inter-VLAN rutiranje“, naučićete šta je VLAN i shvatićete važnost kreiranja VLAN-ova u mreži, ne samo zbog bezbednosnih razloga, već i radi smanjivanja količine emitovanja u mreži, dok optimizujete propusni opseg svakog logičkog segmenta. Uvidećete da upotreba VLAN-ova u mreži dovodi do boljeg metoda administracije i čini mrežu skalabilnijom. Takođe ćete naučiti kako da omogućite komunikaciju između VLAN-ova upotrebom portova i 802.1q protokola.

U Poglavlju 14, „Predstavljanje EIGRP protokola rutiranja“, fokusiraćemo se na funkcionisanje EIGRP-a, na njegove funkcije i konfigurisanje EIGRP protokola za jedan autonomni sistem i za više autonomnih sistema.

U Poglavlju 15, „Napredne OSPF konfiguracije“, upoznaćete osnove OSPF protokola, njegove funkcije i konfiguraciju. Kreiraćemo više primera, jer OSPF ima različite aspekte šta treba da naučite za sertifikat i za stvarni svet. Nećemo opisati samo jednu, već više oblasti OSPF-a.

U Poglavlju 16, „Border Gateway Protocol“, opisaćemo BGP protokol, konkretno External Border Gateway Protocol (eBGP). Takođe ćemo opisati razlike između iBGP i eBGP protokola i način za konfigurisanje i verifikovanje BGP protokola.

U Poglavlju 17, „Lista za kontrolu pristupa“, upoznaćete obezbeđivanje mreža upotrebom Firewalla i internih rutera upotrebom liste pristupa. Učićete o različitim tipovima ACL-a, kao što su standardne, proširene i imenovane liste pristupa. Konfigurisaćemo sva tri tipa (za to treba da razumete ne samo pravila koja se odnose na firewallove, već i način kako se konvertuje maska podmreže u wildcard masku). Naučićete kako da kontrolišete TELNET i SSH saobraćaj upotrebom ACL-ova, primenjujući ih na liniju, a ne na interfejs.

U Poglavlju 18, „Prevođenje mrežnih adresa“, učićete o NAT protokolu, zašto ga koristimo i kako se konfiguriše NAT za mrežu. Kada je NAT konfigurisan, treba da se uverimo da pravilno funkcioniše; da je pokrenut možemo da verifikujemo pomoću komande show IP NAT translation. Opisaćemo različite tipove NAT protokola, kao što su statički, dinamički i NAT Overload, takođe poznat i kao PAT.

U Poglavlju 19, „Wide Area Networks“, učićete o WAN mrežama i opisaćemo termine upotrebljene u WAN mreži, različite tipove konekcije i kabliranje koje je potrebno. To će vam pomoći da lakše donesete odluku kada poručujete WAN konekciju. Učićete o HDLC protokolu i njegovim manama u poređenju sa PPP protokolom, koji ćete konfigurisati, i o procesu i komponentama koje čine PPP. Takođe ćemo ukratko opisati VPN-ove i njihovu važnost. Opisaćemo GRE tunele i njihovu upotrebu i način konfigurisanja GRE tunela na mreži.

U Poglavlju 20, „Napredne teme umrežavanja“, kreiraćete veliku topologiju da biste uključili ono što vam je potrebno u LAN i WAN mrežama. Takođe ćemo opisati konfiguracije nivoa 2 i nivoa 3. U ovom poglavlju ćete konfigurisati sve što smo prethodino opisali u ovoj knjizi.

Poglavlje 21, „Pitanja za vežbu za test“, sastoji se od pitanja za testiranje znanja. Pokušali smo da obuhvatimo sve teme iz opsega ispita i izazove da biste mogli da proverite svoje znanje.

